Guendalina Tavassi e Umberto, oggi traguardo speciale contro ogni previsione

Guendalina Tavassi e Umberto insieme da sei anni contro ogni previsione

Oggi Guendalina Tavassi e suo marito Umberto festeggiano un bel traguardo: sei anni di matrimonio. Una coppia sempre più solida, pure se, come hanno scritto nei loro messaggi d’amore, qualcuno pensava che si sarebbero lasciati presto. Tutta colpa del poco tempo trascorso dal giorno in cui si sono conosciuti a quello in cui si sono sposati. Ne ha parlato la stessa Guendalina nel post su Instagram che ha dedicato a questo grande giorno: “6 anni fa hai rapito il mio cuore e l’hai tenuto prigioniero, ma mai prigionia fu più bella. Siamo stati due pazzi, è vero, ci conoscevamo da soli 4 mesi, ma io capii sin dal primo momento che eri Tu! E ti sceglierei altre mille volte ancora”. Insieme a queste parole, Guendalina ha pubblicato alcuni scatti del giorno del matrimonio.

Guendalina Tavassi, la dedica d’amore a suo marito Umberto

Guendalina ha anche scritto delle bellissime parole d’amore per suo marito Umberto: “Ogni volta che ti guardo, nei tuoi occhi rivedo il film della nostra vita e Ti amo più del primo giorno, litigi e stronzate annesse. Sempre insieme, mano nella mano, lungo il cammino della nostra vita. Perché tu sei il mio sorriso, il mio cuore il mio tutto e solo con te mi sento completa”. La coppia è davvero unita, innamorata e felice. Insieme ai loro figli Chloe e Sasy, e anche Gaia, sono una famiglia davvero divertente e seguitissima sui social. Anche Umberto comunque ha dedicato un post alla sua amata metà. E anche lui ha scelto delle foto di quel grande giorno da condividere con i fan. La splendida dedica: “La prima volta che ti ho visto ho pensato che c’era qualcosa di te di cui avevo davvero bisogno. Poi ho capito che non era qualcosa di te. Era di te che avevo bisogno e proprio 6 anni fa prendevo la decisione più bella della mia vita”. Guendalina e Umberto sono innamorati più del primo giorno, non ci sono dubbi!

Guendalina Tavassi, il marito Umberto festeggia l’anniversario e scrive: “In tanti ci davano al massimo un anno”

Anche Umberto ha parlato poi della fretta di sposare Guendalina, che secondo alcuni era una vera e propria pazzia: “In tanti mi credevano pazzo, in tanti ci davano al massimo un anno di matrimonio, in tanti non credevano in noi ma in tanti non sapevano cosa c’era in noi. Ti ho amata dal primo giorno e solo io sapevo la grande donna moglie e mamma che saresti diventata”. E infine parole d’amore per la sua Guenda: “Sei il mio punto di riferimento, la mia forza sei il mio mondo e se tornassi indietro ti risposerei altre mille volte. Spero di renderti ogni giorno felice e farti sorridere come solo noi sappiamo fare. Ti amo pazza buon anniversario”. Tanti auguri a Guendalina Tavassi e Umberto!