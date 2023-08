Guendalina Canessa e Dal Moro, volano accuse: chat e audio

Scontro di fuoco tra Guendalina Canessa e Daniele Dal Moro. Ma, procediamo con ordine. Alcuni giorni fa, Daniele aveva pubblicato una storia in cui si scagliava contro coloro che ha definito come “marchettari“, ovvero gli influencer che non pagherebbero nulla di tasca proprio, bensì andrebbero avanti solamente grazie ai “tag”, ovvero alle menzioni pubblicitarie. Nonostante non avesse fatto nomi, alla Canessa non era affatto piaciuta quest’uscita del veronese, tanto da lasciare un commento su Instagram con scritto: “Ma se non avessi i soldi di papino lo faresti anche tu Danielino, dai eh”. Ebbene, l’ex vippone non è riuscito a tacere ed ha risposto all’accusa pubblicando una storia sul suo profilo Instagram, in cui si è scoperto un inedito retroscena sulla relazione tra i due.

In risposto all’attacco di Guendalina, Daniele ha pubblicato un audio in cui si può sentire l’ex gieffina proporgli un’uscita con una sua amica di Milano. Una proposta alla quale, però, lui non avrebbe mai risposto. In aggiunta, ha poi scritto:

A parte che mio padre non mi dà soldi e che ho svariate attività che mi permettono un tenore di vita più che soddisfacente senza bisogno di passare da terzi. Tu sulla base di cosa parli? Canessa ma fammi capire… Tu ce l’hai con me perché non sono stato con qualcuna delle tue amiche? Continua a dilettarti nella vecchia arte del marchettaggio (anche delle tue amiche) della quale come ben risaputo sei pioniera senza rompere il ca**o a chi non ti ca*a. Tieni sti dieci euro.

Dunque, Daniele ha voluto esporre Guendalina, la quale in privato si comporterebbe in un modo diverso rispetto a ciò che avrebbe fatto vedere in pubblico. In tutto ciò, bisogna ricordare che la Canessa è molto amica di Martina Nasoni, ex frequentazione di Daniele. Ai tempi del flirt tra i due ex protagonisti del Grande Fratello 16, pare che l’influencer e Dal Moro avessero un bel rapporto. Questo fino a quando, alcuni mesi fa, la Nasoni è entrata come ospite nella Casa del GF Vip per fare una sorpresa a Daniele. In quel momento, però, il 33enne aveva già iniziato a stare con Oriana Marzoli e i due finirono per discutere pesantemente. Da allora, la Canessa avrebbe cambiato idea su Daniele, smettendo di supportarlo.

Ad ogni modo, poco dopo la pubblicazione dell’audio, è arrivata la risposta di Guendalina, che avrebbe fatto intendere che si trattava di un messaggio di diversi anni fa. “Anche se siamo fortunati e abbiamo la copertura di un certo benessere, io da quando ho scelto di partecipare al primo reality ho deciso di essere indipendente. E uno come te non lo consiglierei nemmeno alla mia peggior nemica! Diversi anni fa mi piaceva, poi ho capito chi era veramente”, ha scritto in una storia Instagram.

A sostegno della Canessa, è poi arrivato l’esperto di gossip Amedeo Venza, il quale, proprio poco prima, aveva accusato Daniele di avergli mandato un audio molto pesante, per poi bloccarlo sui social senza dargli possibilità di replica. Venza ha pubblicato un video nelle sue storie, in cui afferma di aver sentito Guendalina, la quale gli avrebbe confermato che si tratterebbe di un audio di quattro anni fa. A questo punto, Amedeo ha esortato Daniele a pubblicare la data della chat, in modo da chiarire una volta per tutte la vicenda. Il giovane veneto deciderà di continuare questo botta e risposta o deciderà di non replicare più ad Amedeo e Guendalina? Chissà…