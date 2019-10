Guendalina Canessa a Pomeriggio 5 spende 14 mila euro in abiti e scarpe

Guendalina Canessa è tornata in tv per parlare della sua passione per la moda. Una passione ma pure un lavoro per l’ex moglie di Daniele Interrante, visto che la sua famiglia è da sempre attiva in questo settore. Guenda, in un servizio di Pomeriggio 5, ha speso ben 14 mila euro – tutti insieme – per una serie di abiti e scarpe. Una cifra non indifferente, che ha suscitato più di qualche perplessità nel salotto di Barbara d’Urso. A contrastare la Canessa anche la sua omonima Guendalina Tavassi, che ha ammesso che da quando è diventata mamma fa acquisti con una certa ponderatezza. Prima pensa bene ai suoi figli, al marito e alla sua casa e poi a come potrà riutilizzare un determinato capo. Non si è fatta attendere la replica della Canessa, che ci ha tenuto a sottolineare che il suo armadio è una sorta di eredità per la figlia Chloe.

Guendalina Canessa vuole lasciare in eredità i suoi abiti e le sue scarpe alla figlia

“Per me la moda è arte. Come la gente acquista quadri di Picasso io compro la moda, acquisto scarpe e borse che lascerò un giorno in eredità a mia figlia. Spero abbia il mio stesso numero di scarpe”, ha spiegato Guendalina Canessa a Pomeriggio 5, che non trova per nulla eccessivo spendere certe cifre per determinati abiti e calzature. “Io amo il lusso e il lusso costa”, ha ribadito l’ex concorrente del Grande Fratello. Guendalina ci ha inoltre tenuto a puntualizzare che riesce a spendere così tanto solo grazie alle proprie forze. “Io spendo i miei soldi, se lavoro e guadagno compro. Non chiedo soldi a mio padre o al mio uomo, che al momento non c’è”, ha chiarito.

Polemica sui social network per gli acquisti di Guendalina Canessa in tv

La seduta di shopping di Guendalina Canessa non è particolarmente piaciuta al pubblico di Pomeriggio 5. Tanti, tantissimi, i commenti negativi apparsi su Twitter, che hanno creato una vera e propria polemica. “14 mila euro sperperati in 15 minuti per un guardaroba prettamente inutile. Ma dateli a chi ne ha bisogno. Vergogna”, ha scritto qualcuno. “Operai che lavorano dalla mattina alla sera e non arrivano a fine mese e poi arriva Guendalina Canessa a spendere 14 mila euro in vestiti. Scioccata”, ha osservato qualcun altro.