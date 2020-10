Guenda Goria ha una visione: “Donna con velo nero”, Gregoraci sconvolta

By

Sta accadendo qualcosa di strano a Guenda Goria al Grande Fratello Vip 5. La figlia di Maria Teresa è finita nella notte al centro della scena. Il pubblico non ha potuto non notare le ultime rivelazioni fatte dalla concorrente, che sembra aver terrorizzato gli altri gieffini. In particolare, a restare impressionata di fronte al racconto di Guenda è stata Elisabetta Gregoraci. Il motivo? La showgirl ha iniziato a pensare che il fantasma fosse sua madre defunta. Il tutto è accaduto quando improvvisamente la Goria si è mostrata assente e spaventata. A questo punto, la Gregoraci le ha chiesto spiegazioni, ricevendo una risposta davvero inaspettata. Guenda le ha confessato di essere su un altro pianeta. Dopo di che, di fronte a Maria Teresa, Stefania Orlando ed Elisabetta ha rivelato di aver visto delle figure accanto a loro:

“Sono su un altro pianeta, visualizzo delle figure accanto a voi. Sono su un pianeta extra-sensoriale. Ho visto una donna, vestita di nero con un velo nero, anziana. Lasciamo perdere…”.

Una confessione spiazzante quella di Guenda e anche molto particolare. La Goria ha poi specificato che la donna da lei vista non era proprio anziana, ma aveva il volto segnato dalla fatica. E mentre la figlia della Ruta è apparsa abbastanza a disagio, Elisabetta ha continuato a chiedere spiegazioni. In particolare, la showgirl ha voluto sapere se la figura da lei vista potrebbe essere proprio sua madre, che è morta anni fa a causa di un tumore. Anche all’interno del reality, la Gregoraci ha avuto modo di ricordare la sua mamma, con grande dolore.

???? la visione di guenda ???? ✨sono su un altro pianeta

✨visualizzo delle figure accanto a voi

✨sono su un piano extra-sensoriale

✨una donna mora, vestita di nero con un velo nero, anziana

✨lasciamo perdere… (sogni d'oro eh…????)#gfvip pic.twitter.com/scMa3yJz0L — threshold, il napolitano fugoso (dayane said) ???? (@heythreshold) October 29, 2020

Maria Teresa ha poi fatto sapere ai coinquilini che sua figlia si ritrova spesso a vivere questo genere di visioni extra-sensoriali. Infatti, la Ruta non è apparsa per nulla spaventata dal racconto fatta da Guenda. La Gregoraci è rimasta colpita da queste rivelazioni, tanto che ha continuato a chiedere altre informazioni alla Goria, convinta che potrebbe realmente trattarsi di sua madre.

Intanto, sui social i telespettatori hanno immediatamente commentato l’accaduto, lasciandosi anche andare a post ironici. Ora non resta che attendere per scoprire se questa sera Alfonso Signorini riprenderà questo discorso. Il pubblico di Canale 5 è curioso, nel frattempo, di sapere cosa è accaduto ad Andrea Zelletta, che ha momentaneamente lasciato la Casa più spiata d’Italia.