Guenda Goria, paura in mare per l’ex gieffina: “Rischiato la tragedia”

L’ex gieffina ha raccontato in alcune recenti Instagram Stories di aver rischiato grosso in mare, a causa di una manovra azzardata da parte di un’altra imbarcazione

Paura per Guenda Goria e per il suo fidanzato. Nelle ultime ore la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha raccontato di aver rischiato un incidente in mare. L’imbarcazione in cui si trova con il suo compagno è stata sfiorata in mare da un altro natante che sfrecciava ad alta velocità.

Lo sfioramento ha colto di sorpresa e gettato nel panico anche gli amici di Guenda e Mirko. In seguito all’impatto, il cane del compagno dell’ex gieffina ha perso l’equilibrio ed è caduto in mare. Solo il rapido intervento e soccorso da parte del padrone ha evitato un’altra tragedia.

Archiviata l’esperienza fatta all’interno della Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip 5, Guenda Goria ha trovato un nuovo amore. Lui è Mirko Gancitano ed ormai i due fanno coppia fissa da tempo. Tra le prime uscite ufficiali anche le nozze di Alex Belli e Delia Duran.

Da giorni ormai sull’account ufficiale della Goria si vedono immagini delle loro vacanze di coppia in Sicilia. Mare, sole, relax e tanto divertimento. La neo coppia non è sola, infatti insieme a Guenda e Mirko ci sono anche gli amici più fidati.

Un’idillio che però poteva essere distrutto e trasformarsi in tragedia, a causa della manovra azzardata messa in atto dal conducente scriteriato di un’imbarcazione che li stava travolgendo. L’episodio è stato raccontato da Guenda attraverso delle Instagram stories.

Guenda ha voluto quindi richiamare tutti ad una maggiore prudenza, quindi ha lanciato un appello: “Se volete fare una vacanza in barca, ricordate che il mare è pericoloso” – quindi ha proseguito dicendo – “bisogna guidare lucidi perché in un attimo ci si può far male“.

La relazione tra Guenda e Mirko sembra andare a gonfie vele. Come si è appreso anche all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Guenda ha avuto in passato una storia che è finita qualche tempo a, poi un breve flirt con Telemaco Dell’Aquila.

L’ex gieffina però sembra davvero aver voltato pagina ed iniziato un nuovo percorso della sua vita al fianco di Mirko. Lui è un videomaker freelence, ma anche producer. Ha già calpestato il palcoscenico, infatti è stato ospite a La prova del cuoco nel 2017.

A questa apparizione si aggiunge anche la collaborazione con Top – Tutto quanto fa tendenza e Top estate. Attualmente collabora anche con l’agenzia di Alex Belli. Tra gli ultimi lavori, un bellissimo reportage su Cuba, dove è rimasto bloccato durante il primo lockdown.