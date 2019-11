Grigolo a Verissimo parla dell’accusa di molestie: “Tutto un malinteso”

Vittorio Grigolo a Verissimo si difende dalle accuse di molestie

Vittorio Grigolo è tornato in tv per difendersi dalle recenti accuse di molestie. Accuse per il quale il tenore, nonché ex Coach di Amici di Maria De Filippi, è stato sospeso qualche mese fa dalla Royal Opera House di Londra. A Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 23 novembre, l’artista ha raccontato quanto accaduto e ci ha tenuto a precisare che si è trattato di un grosso malinteso. Tanto che non c’è nessuna denuncia all’attivo, anche se questo ha profondamente danneggiato la carriera e la vita privata di Vittorio, che si è presentato nello studio televisivo Mediaset con il suo legale.

Grigolo racconta a Silvia Toffanin cosa è successo

“È stato solo un grandissimo malinteso. Ero a Tokyo, alla fine della rappresentazione dell’opera del Faust. Nel momento degli applausi io coinvolgo sempre tutti e lì ho portato davanti al palco anche il corpo di ballo. Sorridendo ho schiacciato la pancia di spugna di una ballerina (che prima era stata protagonista di una scena in cui cercava di fare toccare la pancia ad un Faust spaventato) e ho sentito un corista che mi diceva ‘Che cosa stai facendo? Non lo vedi che è imbarazzata?’ E io gli ho risposto ‘Ma cosa stai dicendo?’. Tutto questo di fronte a un pubblico!”, ha raccontato Vittorio Grigolo a Verissimo.

“È un grande dolore che non auguro a nessuno”

“Il giorno dopo vengo chiamato dalla Royal Opera House di Londra e mi dicono che per questa mia condotta devo lasciare. Sono dovuto andare via. Hanno avviato un’inchiesta comportamentale interna, di condotta. Le motivazioni sono state quelle di aver toccato la pancia di spugna. Loro l’hanno raccontato come volevano”, ha ricordato Vittorio Grigolo. “È una cosa che non auguro a nessuno. È un dolore che ti porti dentro! Non voglio fare né l’eroe né la vittima. Voglio solo capire il perché di tutto questo. Nella sofferenza si cresce se ci si rialza”, ha puntualizzato.

A Verissimo pure l’avvocato di Vittorio Grigolo

Nello studio di Verissimo è poi intervenuto l’avvocato di Vittorio Grigolo che ha chiarito: “C’è un video, che per ragioni di copyright non possiamo mostravi, che non lascia spazio a dubbi. Dopo averlo visionato siamo sereni e confidiamo che questa cosa si concluda velocemente”.