Grignani fuori di sé al concerto: sbroccata, poi lascia il palco (video)

Inizio di tour assai movimentato per Gianluca Grignani che, sul palco del Phenomenon di Fontaneto d’Agogna, in provincia di Novara, durante la prima tappa di “Residui di Rock and Roll”, è andato totalmente fuori di sé, interrompendo l’evento dopo aver inveito contro gli organizzatori, accusati di non aver fatto “funzionare un c**zo”. Il video della vicenda sta circolando sui social. E in effetti si vede il cantante di “Destinazione Paradiso” attaccare coloro che hanno preparato il concerto.

Secondo Grignani, la sua performance è stata costellata di problemi e disguidi tecnici. L’artista, a un certo punto, ha smesso di cantare, spiegando al pubblico la sua scelta. E nello spiegare si è sfogato in modo duro, rivolgendosi con toni tutt’altro che carini all’organizzazione. Il musicista ha così deciso di interrompere il concerto, affermando di non essere stato messo nelle condizioni di procedere oltre.

La protesta è durata alcuni minuti, dopo i quali Grignani ha lasciato la scena, nonostante il pubblico l’abbia invitato a continuare a cantare. Passati però alcuni istanti, il rocker è riapparso sul palco, intonando alcuni suoi brani a cappella. L’atmosfera, durante il suo sfogo, è stata surreale. Così il ‘Joker’ ha inveito:

“Io devo capire perché tutto quello che doveva essere fatto non è stato fatto. È strano. Non capisco. Non va un c…. La chitarra non funziona. Quell’altro fa quello che vuole lui. Ognuno fa quel c… che vuole e poi io mi ritrovo nei casini. Non sto scherzando, ma questa cosa la voglio capire. Io sono costretto a finire qua il concerto”. Diversi i tentativi del pubblico di convincerlo a restare, ma dopo un paio di minuti Grignani decide di lasciare il palco: “Giuro, io potrei anche andarmene adesso. Dovete credermi, sono costretto a fermarmi. Non sono nelle condizioni di lavorare. Arrivare a questo è troppo. Sono sincero. Vi saluto e vi ho spiegato il motivo e vi farò sapere il resto”.

Sulle pagine social della struttura che ha accolto l’evento non sono comparse spiegazioni su quanto avvenuto, così come sui canali dell’artista. Tutto tace. Il contrario di quel che invece sta accadendo sui social, dove molti utenti stanno condividendo il filmato dello sfogo del ‘Joker’.

Grignani e il lutto del padre: il rapporto complesso con il genitore

Pochi mesi fa, più precisamente lo scorso autunno, il cantante ha affrontato un grave lutto: è venuto a mancare suo padre, al quale aveva dedicato “Quando ti manca il fiato”, brano portato al Festival di Sanremo 2023. Il rocker ha spiegato in alcuni frangenti di avere avuto un rapporto non sempre facile con il genitore, arrivando a dire di non sapere se accusarlo i scusarlo. In particolare, a segnare Grignani, fu la separazione del padre e della madre, che decisero di dirsi addio quando lui aveva 18 anni.