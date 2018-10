Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo lascia la serie? Senza Meredith chiuderà

Ellen Pompeo lascerà Grey’s Anatomy? E senza lei la serie finirebbe

Non sarà un bel buongiorno per i fan di Grey’s Anatomy: Ellen Pompeo potrebbe lasciare la serie ed è certo che senza Meredith finirà. Sappiamo già, perché non lo ha mai nascosto, che all’attrice piacerebbe iniziare un’avventura da produttrice e smettere di recitare per un po’. Già questo preoccupava i fan, soprattutto perché Shonda Rhimes ha dichiarato che Grey’s Anatomy senza Meredith chiuderà. Effettivamente è lei la protagonista indiscussa della serie televisiva e avrebbe poco senso proseguire senza di lei. Certo, i fan probabilmente gradirebbero seguire ancora le avventure di tutti gli altri chirurghi e specializzandi del Grey Sloan Memorial, ma non sarebbe lo stesso senza Meredith. Già abituarsi all’assenza di Derek è stato tanto.

Grey’s Anatomy finirà? Le parole di Ellen Pompeo fanno tremare i fan

In una intervista rilasciata ai microfoni di E-News, Ellen Pompeo ha rivelato di essere alla ricerca di un cambiamento: “Non sono affatto pronta per fare un qualsiasi annuncio formale su quale sarà il mio futuro nella serie, ma sento che abbiamo già raccontato molte delle storie che avremmo potuto raccontare. Sono davvero alla ricerca di un cambiamento. La vivo giorno dopo giorno, stagione dopo stagione”. Grey’s Anatomy è giunto alla 15esima stagione, che arriverà in Italia a fine ottobre, ma l’attrice ha già firmato il contratto per la 16esima. Perciò i fan possono star tranquilli almeno per un altro anno. Grey’s Anatomy 16 ci sarà. Ma potrebbe essere l’ultima.

Ellen Pompeo potrebbe lasciare Grey’s Anatomy: ultima stagione in arrivo?

D’altronde giorni fa, Ellen a ET aveva raccontato che stanno iniziando a pensare a un finale per Grey’s Anatomy: “Stiamo iniziando a pensare a come concludere la serie. Ma non stiamo ancora pensando a quando accadrà. Viviamo una stagione alla volta”. Sappiamo che se Grey’s Anatomy dovesse chiudere lascerebbe un grande vuoto nel cuore dei fan, ma allo stesso tempo è impossibile non pensare che succederà prima o poi.