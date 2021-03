Grey’s Anatomy chiude dopo 17 stagioni? La Vernoff allarma i fan

Grey’s Anatomy chiude con la 17esima stagione? Il gran finale di questa amatissima serie tv si avvicina, dopo più di quindici anni e più di 350 episodi prima o poi giungerà al capitolo finale. I fan che lo seguono da sempre sperano che questo giorno sia il più lontano possibile, e che magari non arrivi mai. Per questo la notizia del giorno non potrà che allarmare il pubblico di Grey’s Anatomy: la 17esima stagione sarà l’ultima? La sceneggiatrice Krista Vernoff ha rilasciato un’intervista a The Hollywood Reporter e ha lasciato intendere che la chiusura quest’anno è una ipotesi in ballo.

In vista della possibilità che Grey’s Anatomy chiuda per sempre i battenti, la sceneggiatrice sta lavorando a un finale di stagione che potrebbe essere anche il giusto finale di tutto. Queste le parole della Vernoff: “Sto lavorando a un finale di stagione che possa funzionare anche come finale di serie. Non è facile, e non è quello che vorrei fare”. Dire addio a Meredith Grey e a tutto lo staff del Grey Sloan Memorial Hospital non sarebbe facile per nessuno. Né per chi ha lavorato a questa serie per tanti anni né per il pubblico. Quando finisce una serie tv non è mai facile, ma dopo ben 17 stagioni potrebbe essere un vero dramma.

Dita incrociate quindi affinché ciò non succeda, anche perché non c’è nulla di ufficiale ancora. La sceneggiatrice ha aggiunto altro che potrebbe tenere ancora vive le speranze di vedere la stagione numero 18. La Vernoff infatti ha reso noto di aver chiesto alla produzione di ricevere notizie sul futuro della serie il prima possibile, affinché possa scrivere un degno finale. Se dovesse essere il finale di sempre, infatti, non dovrà deludere le aspettative dei fan di Grey’s Anatomy. Degno quindi dei sedici anni trascorsi insieme. Per essere pronta a tutto, la Vernoff sta pensando a tutti gli scenari possibili:

“Devo sapere se sarà l’ultima perché prevedo alcuni cambiamenti per alcuni personaggi. Devo sapere cosa succederà per adattarne il destino. Ho delle idee in entrambi i casi, ma una cosa è scrivere una fine definitiva per i personaggi, un’altra è scrivere qualcosa che mi dia un minimo di ‘benzina’ per la prossima stagione. Sto cercando di lavorare a entrambi gli scenari”

Se da una parte c’è una piccola possibilità di vedere la fine di Grey’s Anatomy con la stagione in corso, dall’altra è probabile che non sarà così. Molto probabilmente infatti ci sarà almeno una 18esima stagione che possa permettere la giusta conclusione di un ciclo meraviglioso e di successo, visto che il Covid ha comunque portato delle difficoltà sul set e modifiche nella trama della 17esima stagione. Insomma, si dovrebbe concedere almeno una stagione in più per non chiudere in modo brusco, frettoloso e complicato una serie così tanto amata.