Greta Rossetti, il botox in una zona del corpo impensabile: “Pentita”

Non passa giorno ormai che Greta Rossetti non faccia parlare di sé. Questa volta, a catturare l’attenzione del pubblico del Grande Fratello sono state le confessioni dell’inquilina della Casa più spiata d’Italia circa un suo ennesimo ritocchino estetico. Nel corso di una chiacchierata con le altre inquiline, l’influencer ed ex tentatrice di Temptation Island ha rivelato di essere ricorsa ad alcune iniezioni di botox in un punto del corpo molto particolare, per far fronte a un problema che da anni la metteva a disagio.

Il botox alle ascelle

Ebbene si, Greta Rossetti è ricorsa al botox proprio nella zona ascellare. Il motivo? Per trattare e ridurre l’iperidrosi, ovvero la sudorazione eccessiva. In effetti, pare che esistano vari trattamenti per contrastare l’iperidrosi ma uno dei più efficaci e meno invasivi è proprio la tossina botulinica.

Essa ha infatti la capacità di bloccare i segnali nervosi che stimolano le ghiandole sudoripare, andandole a inibire e riducendo drasticamente la sudorazione. Il trattamento in linea generale prevede una serie di piccole iniezioni somministrate direttamente nell’area interessata dalla sudorazione eccessiva e i risultati iniziano a essere apprezzati dopo circa una settimana.

Insomma, dopo il trattamento con la tossina botulinica sembrerebbe che il problema venga risolto. In realtà, nel caso di Greta non è stato esattamente così. La gieffina ha infatti rivelato che da quando ha deciso di sottoporsi a questo ritocchino estetico, si è presentato un effetto collaterale parecchio fastidioso: la sudorazione dalle mani.

Stando alle parole della Rossetti infatti, che si è detta pentita e amareggiata per aver deciso di fare questo trattamento, il Botox ha da un lato ridotto notevolmente la sudorazione nella zona ascellare, ma di contro ne ha causato un considerevole aumento nelle mani. Insomma, un effetto indesiderato abbastanza grave e imbarazzante. Niente paura però perchè pare che il trattamento abbia una durata limitata. C’è quindi da sperare che dopo questa scadenza Greta torni a “sudare normalmente”.

Le reazioni del pubblico

Inutile dire che le reazioni sollevate dal pubblico sono state molto diverse: da un lato infatti vi è stato chi ha criticato la Rossetti per i suoi contenuti molto discutibili, e chi invece l’ha appoggiata affermando che quello dell’iperidrosi sia effettivamente un problema che talvolta può creare grande disagio nella persona che ne soffre.

In molti però sperano anche che questo spiacevole inconveniente porti la Rossetti a esaminare con più attenzione le sue decisioni in materia di benessere e bellezza e che d’ora in avanti, prima di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica, valuti bene le conseguenze e i rischi, non solo gli apparenti benefici.