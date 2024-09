Gregoraci rischia la sbugiardata: conosceva davvero Lady Diana?

Elisabetta Gregoraci è stata ospite il 09 settembre di Monica Setta a “Storie di donne al bivio”. Nell’intervista ha parlato molto di sé stessa e del suo rapporto con l’ex Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco. Si è raccontata con piacere e nel corso dell’intervista ha anche detto di aver conosciuto una persona della famiglia reale inglese. Si tratta proprio della “Principessa del Popolo” Lady D. Pare, a detta della Gregoraci, che l’abbia conosciuta in palestra. Dice di non aver avuto un rapporto stretto, cosa che ad essere onesti, non ci ha minimamente stupito. Nel raccontare la vicenda Elisabetta Gregoraci ha commentato l’atteggiamento di Lady D e raccontato dei suoi outfit.

Queste le parole della Gregoraci sulla Principessa Diana: “Ho conosciuto Lady Diana a Londra, frequentavamo la stessa palestra. Ho un ricordo bello, mi piaceva tantissimo perché era una donna molto… Non avevo questo grande rapporto però la vedevo in palestra…Era determinata, carina, sorridente! Infatti sorrideva a tutti, era una donna del popolo. Ha indossato abiti bellissimi e riusciva a essere elegante anche nella sua sportività. Spesso lei si vestiva in maniera molto easy”. Parole che lasciano intendere che l’avesse vista molte volte. Solo che, facendoci “due conti”, qualcosa non torna.

Elisabetta Gregoraci forse ha voluto un po’ esagerare…

Lady Diana è purtroppo deceduta nel 1997 a seguito del tragico incidente che tutti ricordiamo. Elisabetta Gregoraci è invece nata nel 1980. Significa che, in linea di massima, quando la Gregoraci viveva a Londra aveva circa 16 anni. E’ anche possibile che vivesse lì da sola e che stesse facendo un’esperienza. Ci chiediamo però come facesse a guadagnare al punto tale da permettersi la stessa palestra della Principessa Diana?. E’ chiaro che mancano dei tasselli importanti nella storia della Gregoraci. Tasselli che ci permetterebbero di capire meglio se Elisabetta abbia peccato nell’eccedere con il racconto.

Anche scorrendo la sua biografia non abbiamo dettagli che possano chiarire quest’aspetto. Certamente qualcosa non torna e forse l’incontro con Lady D non c’è mai stato. Non lo sapremo mai a meno che l‘ex moglie di Flavio Briatore non decida di far chiarezza raccontandoci del periodo trascorso a Londra da giovanissima.