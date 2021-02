Gregoraci, flirt con un imprenditore (non è Benetton): scoop di Dagospia

Elisabetta Gregoraci avrebbe imbastito un nuovo flirt con un uomo d’affari. No, non si tratta di Alessandro Benetton, con il quale è stata paparazzata dal magazine Chi nei giorni scorsi a Cortina (i due sono solo amici); la persona in questione avrebbe comunque delle ‘somiglianze’ con Benetton, essendo sia un imprenditore sia veneto. Chi è? Al momento l’identità del fortunato non si conosce, ma il cuore dell’ex moglie di Flavio Briatore avrebbe ripreso a battere. Ad assicurarlo è Dagospia, che ha lanciato lo scoop.

Il portale diretto da Roberto D’Agostino aggiunge che il flirt sarebbe sbocciato a Cortina. Insomma, tutti erano concentrati a vedere le foto della showgirl con Benetton, ma lo scoop stava altrove. La Gregoraci sarebbe stata ospite a casa di tale personaggio del mistero. E non è finita qui perché Dagospia aggiunge che nella stessa dimora in questione ci sarebbe stato anche un altro pretendente di ‘Eli’, ovvero un procuratore sportivo di Parma. “Chi avrà la meglio? Ah, saperlo…”, conclude lo spiffero gossipparo.

Alessandro Benetton e Gregoraci paparazzati insieme ma single: l’imprenditore non fa più coppia con Deborah Compagnoni

Come sopra accennato il magazine Chi, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato delle paparazzate che hanno visto la ‘strana’ accoppiata Gregoraci-Benetton. Dagli scatti non trapela nulla di ‘intimo’, ma solo una bella amicizia.

Ricordiamo che entrambi sono single: Elisabetta si professa tale da tempo (attenzione però alla voce del flirt suddetto) mentre Alessandro ha chiuso il matrimonio con l’ex campionessa di sci Deborah Compagnoni (la coppia si era sposata nel 2008 ed ha avuto tre figli, Agnese, Tobias e Luce). Secondo i ben informati la rottura non sarebbe freschissima; tuttavia la stampa ‘rosa’ ha appreso del naufragio sentimentale solo poche settimane fa. La news non è stata confermata dai diretti interessati (da sempre molto riservati circa la loro vita privata), ma nemmeno smentita. Pochi dubbi sul fatto che il matrimonio sia giunto al capolinea.

Tornando ad Elisabetta, di recente si è sussurrato non di uno bensì di due presunti ritorni di fiamma. La cronaca rosa infatti ha spifferato prima un ipotetico riavvicinamento a Francesco Bettuzzi poi a Flavio Briatore. Entrambe le voci si sono rivelate infondate.