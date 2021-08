Gregoraci abito bianco Battiti Live, come Ilary e Georgina: marca e prezzo

Elisabetta Gregoraci sensuale come non mai per la quarta puntata di Battiti Live 2021. Per la kermesse musicale la soubrette calabrese ha sfoggiato un abito aderente e provocante. L’ex moglie di Flavio Briatore si è presentata sul palco di Otranto con un aderentissimo tubino stretch effetto nude, un modello con la pencil skirt sopra al ginocchio e lo scollo all’americana con un sinuoso taglio cut-out sul décolleté. Questo dress si distingue per la particolare lavorazione a tasselli con fodera color nude che dona un intrigante effetto vedo-non-vedo. I due oblò cut-out sui fianchi, molto in voga quest’anno, rendono il vestito ancora più sensuale.

Una mise che ha messo ben in mostra il fisico scolpito di Elisabetta Gregoraci. Lo stesso modello è stato indossato in altre occasioni da altre star dello showbiz italiano e internazionale. Georgina Rodriguez l’ha sfoggiato per un evento mondano insieme al compagno Cristiano Ronaldo mentre Ilary Blasi l’ha scelto per festeggiare il suo 16esimo anniversario di matrimonio con Francesco Totti.

L’abito porta la firma di Genny, marchio italiano nato negli anni Sessanta. Un brand rigorosamente made in Italy, che è diventato noto in tutto il mondo negli anni Settanta, quando Gianni Versace è diventato direttore creativo del marchio. Dal 2013 il ruolo è ricoperto da Sara Cavazza Facchini.

Non è la prima volta che Elisabetta Gregoraci e Ilary Blasi optano per abiti Genny in tv o in occasioni private. Entrambe amano molto il brand. La Gregoraci ha scelto diversi abiti Genny durante la sua lunga permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi, invece, ha mostrato alcuni outfit durante l’Isola dei Famosi.

Quanto costa l’abito bianco indossato dalla Gregoraci, dalla Blasi e da Georgina Rodriguez? Il prezzo non è alla portata di tutti: ben 990 euro. Oltre al bianco è disponibile la variante in nero. Un dress diventato già iconico, tanto che sul sito sono andate sold out diverse taglie.

È inoltre possibile scegliere il tipo di spallina, c’è più sottile – come la versione sfoggiata da Elisabetta, Ilary e Georgina – e quella più larga che costa di più (circa 1.040.000 euro).