Graziana e la decisione unica a C’è posta per te: pubblico spaccato

Fatto più unico che raro a C’è posta per te, nel corso della puntata trasmessa sabato 3 febbraio 2024. A sorpresa chi ha contattato la trasmissione ha anche deciso di chiudere la busta. Ma si proceda con ordine. Graziana è una giovane mamma che ha chiamato il people show per incontrare sua madre Maria Stella che non vede da 18 anni. Quest’ultima ha fatto perdere le proprie tracce. Graziana è cresciuta con il padre e si è sempre domandata perché Maria Stella non l’abbia mai cercata.

L’ultima volta che mamma e figlia si sono viste è stata per una situazione tragica: il funerale del figlio di Maria Stella e quindi fratello Graziana. All’epoca quest’ultima aveva 8 anni. “È stato lui al mio fianco alla mia febbre, alle mie lacrime, al mio primo ciclo mestruale”, ha poi spiegato la giovane mamma riferendosi al padre.

Maria Stella ha accettato l’invito ed è sbarcata in studio. La figlia ha provato ad avere delle risposte in merito al fatto che sia sparita, attaccandola:

“Ormai sono 18 anni che non ci vediamo, neppure so che faccia potessi avere. Mi hai lasciata che ero una bambina di 7 anni, ora ho due figli. Non ci sei stata per niente, ti sei persa tutto di me. Non ci sei stata come mamma ma anche come nonna dunque. Se sono qui oggi è perché merito delle risposte. Merito di sapere dove sei stata e cosa hai fatto in tutti questi anni”.

La donna ha provato a difendersi: “Io sono stata tradita parecchie volte, continui tradimenti. L’ultima tre anni che stava con un’altra, siamo stati anche separati in casa anche se io ho tenuto nascosto tutto per i miei figli. Poi non ce l’ho fatta più e ho deciso di andarmene.”

Graziana ha ribattuto dicendo che può anche essere vero, ma che ormai è “normale avere genitori che si separano, ma i figli non dovrebbero andarci di mezzo”. Maria Stella è apparsa assente e spaesata. Pare infatti che la donna abbia qualche problema. Non a caso ha anche detto di essere stata segnata da una “forte depressione”.

La figlia le ha quindi domandato se mai abbia pensato a lei, ricevendo però risposte vaghe. “Certo, ogni tanto ci penso”, una delle repliche non del tutto convincenti della madre. Graziana è andata su tutte le furie, rimanendo esterrefatta di cotanta freddezza. Si aspettava ben altro e invece è rimasta delusissima. Quindi ha deciso lei stessa di chiudere la busta. “Va bene così. Sono certa che sarò con i miei figli la mamma che tu non sei stata con me”, ha tuonato.

Pubblico spaccato

Il pubblico, a giudicare dai tantissimi commenti piovuti sui social, si è letteralmente spaccato. Da un lato chi ha applaudito Graziana, sostenendo che ha fatto benissimo a decidere di andarsene e che la madre non si meritava altro che una sportellata del genere; dall’altro lato chi ha considerato l’atteggiamento della figlia troppo vendicativo e poco empatico innanzi a una persona che pare in uno stato psicologico difficile.