Gravidanza di Valentina Riccio di Temptation Island: “I medici stanno evitando che nasca mio figlio”

Sono ore di apprensione per Valentina Riccio e Antonio Panico, ex concorrenti di Temptation Island 2025. La 33enne sta affrontando la sua prima gravidanza ed è stata ricoverata per via di alcune complicazioni durante la gestazione. Attraverso una storia Instagram scritta dall’ospedale, ha spiegato che c’è il rischio che il bimbo nasca troppo presto. I medici stanno facendo di tutto affinché ciò non accada. La giovane ha ringraziato tutti coloro che in questo momento le hanno mostrato vicinanza e sostegno. Ha anche rivolto parole di profonda gratitudine verso il compagno, dopo le incomprensioni avute con lui di recente.

Temptation Island, Valentina Riccio ricoverata: problemi durante la gravidanza

“Sono ricoverata in ospedale e stanno facendo tutte le cure e tutto il possibile per evitare che il mio piccolo nasca, perché è ancora troppo presto. In momenti come questo mi affido completamente ai medici e, soprattutto, alla speranza che tutto andrà bene”, ha raccontato Riccio, pubblicando una foto in cui la si vede sdraiata su un lettino di ospedale mentre stringe la mano del compagno. “Grazie davvero a tutti per la vostra vicinanza. Grazie a te, vita mia, che non ci lasci un solo secondo Ti amo”, ha concluso la donna, riferendosi a Panico, il quale ha commentato: “Stai calmo amore mio, ci vuole ancora tempo: non fare scherzi, aspetta altri due mesi”.

La crisi durante la gravidanza

Nelle scorse settimane Riccio e Panico avevano vissuto un momento difficile dal punto di vista sentimentale. La stessa Valentina aveva rivelato che con il compagno stava attraversando un periodo complesso, segnato dalle incomprensioni. Dopo le dichiarazioni della 33enne, qualcuno aveva cominciato a ‘ricamare’, arrivando a sostenere che Panico avesse tradito la compagna e che fosse stato buttato fuori di casa.

Riccio a quel punto aveva chiarito la situazione, spiegando che non era stata tradita e che non era assolutamente vero che Antonio fosse stato costretto ad abbandonare l’abitazione. Aveva infine sottolineato che era vero che c’erano stati dei problemi di coppia per alcuni comportamenti di terze persone, ma che tutto era stato risolto con un costruttivo confronto.

Chi è Valentina Riccio

Valentina Riccio ha 33 anni, è originaria di Napoli e lavora nel mondo della ristorazione. Nel 2025 si è messa in gioco a Temptation Island insieme ad Antonio Panico, che è responsabile di un’acciaieria. Quando decisero di intraprendere il ‘viaggio nei sentimenti’, la relazione durava da circa un anno. A scrivere al programma fu lei, spiegando che aveva bisogno di recuperare la fiducia perduta a causa di un tradimento.