Temptation Island, scoppia il caso della conduzione di Filippo Bisciglia: critiche e ipotesi sostituzione

Temptation Island sta mietendo record di ascolti puntata dopo puntata. Ci sarebbe però un piccolo ‘neo’: la conduzione di Filippo Bisciglia. Il 49enne romano si è sempre contraddistinto nelle passate edizioni per essere imparziale e per non intromettersi mai nelle dinamiche delle coppie. Nella stagione in corso, secondo molti telespettatori, avrebbe invece cambiato registro, diventando più loquace e più influente. Anche Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha notato questa dinamica e pubblicamente, nei giorni scorsi, lo ha sottolineato. In un’intervista al quotidiano La Stampa ha detto senza troppi giri di parole che preferirebbe che Bisciglia “si limitasse a raccontare la realtà, senza prendere posizione”.

Temptation Island, le critiche sulla conduzione di Filippo Bisciglia

Sui social diversi affezionati al reality delle tentazioni hanno mosso critiche al conduttore, affermando che sia stato “deludente”. C’è chi addirittura lo ha definito “fastidioso”. In particolare a molti non è piaciuto il comportamento che ha avuto durante il falò di confronto tra Giovanni e Sabrina, quando ha tentato di convincere il fidanzato a conversare con la sua ex compagna.

L’indiscrezione bomba: Bisciglia sarà sostituito?

Nelle scorse ore, l’esperto di gossip Amedeo Venza, a proposito dell’operato di Bisciglia, ha lanciato un’indiscrezione alquanto sorprendente, sostenendo che gli addetti ai lavori del programma non sarebbero per nulla entusiasti delle modifiche apportate dal 49enne alla conduzione. Venza ha persino riferito che nel corso delle registrazioni la produzione, in alcuni frangenti, si sarebbe ritrovata a “interrompere le riprese e farlo ridimensionare”. Infine la ‘bomba’: “Si pensa già a una possibile sostituzione per la prossima edizione”.

Al di là delle critiche e delle indiscrezioni, ci sono le certezze: una di queste è che Temptation Island funziona e, senza dubbio, uno degli ingranaggi chiave del programma è proprio Bisciglia. Quest’anno il reality sta ottenendo ascolti stellari. Sta facendo meglio delle precedenti edizioni, che già avevano ottenuto ottimi riscontri sul fronte Auditel. C’è quindi da scommettere che, tralasciando i singoli gusti delle persone (c’è chi preferisce una conduzione più defilata e chi, invece, una più incisiva), a Mediaset si staranno sfregando le mani e si staranno complimentando con tutta la squadra che lavora allo show. Filippo Bisciglia compreso.