Grave lutto per Pupo, morta la madre Irene: le cause del decesso e il messaggio d’addio del cantante

Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, è stato colpito da un grave lutto: il cantante 70enne, attraverso un post pubblicato sui social nel corso della mattinata di mercoledì 20 maggio, ha reso noto che sua madre Irene è morta. L’artista ha scritto un toccante messaggio d’addio dedicato alla donna, a corredo di due foto in cui lo si vede con lei: una recente, l’altra in bianco e nero, risalente a quando la donna era giovanissima e lo teneva in braccio da piccino. Pochi giorni fa, Pupo aveva annullato un concerto al Teatro Acacia di Napoli, spiegando ai fan che il forfait era stato causato dall’aggravarsi delle condizioni di salute del genitore e riferendo che la sua priorità era stargli accanto. E infatti è stato vicino alla madre fino alla fine.

Morta la madre di Pupo, Irene si è spenta a 93 anni: l’annuncio del cantante

“Per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo. Ma non da sola, accompagnata da una parte di me”. Così Pupo nel messaggio diffuso via social tramite cui ha dato la triste notizia. Immediatamente centinaia di fan e tante personalità del mondo dello spettacolo hanno fatto le loro condoglianze al cantante, esprimendo cordoglio e vicinanza.

La lotta contro l’Alzheimer e il peggioramento delle condizioni di salute

La signora Irene è deceduta a 93 anni. Come raccontato da Pupo in diverse occasioni, da tempo lottava contro l’Alzheimer. Il suo stato di salute si è ulteriormente compromesso nei giorni scorsi. Lo si è capito quando il figlio, il 16 maggio, aveva cancellato il già citato concerto a Napoli che si sarebbe dovuto svolgere il 19 maggio.

Pupo non in condizioni psicologiche per esibirsi: il comprensibile forfait

Quando ha comunicato la decisione di annullare gli impegni pubblici per essere presente al fianco della madre nei suoi ultimi giorni di vita, Ghinazzi ha chiesto scusa alle persone che avevano già acquistato il biglietto, augurandosi che il pubblico avrebbe compreso il momento delicato che stava vivendo. Aveva inoltre aggiunto di non essere nelle condizioni psicologiche per esibirsi e che aveva il “cuore a pezzi” per la situazione dell’adorata mamma. Lo spettacolo previsto al Teatro Acacia è stato spostato in autunno, più precisamente a mercoledì 14 ottobre 2026.