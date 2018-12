Grant Gustin di The Flash si è sposato con LA Thoma: il matrimonio

Grant Gustin di The Flash si è sposato: LA Thoma è sua moglie. I dettagli delle nozze tra l’attore e la fisioterapista

Era l’aprile del 2017 quando Grant Gustin, il Barry Allen di The Flash, chiedeva alla fidanzata storica LA Thoma di sposarlo. Dopo più di un anno e mezzo la promessa d’amore è stata mantenuta. Il matrimonio c’è stato e il fatidico sì è stato pronunciato. L’attore e la fisioterapista sono convolati a nozze al DTLA di San Valentino, uno spazioso edificio appartenente agli anni Venti. Ufficialmente i neo sposi non hanno ancora annunciato l’unione, ma fonti americane, in particolare eonline, han fatto sapere di aver chiesto e ottenuto conferma dello svolgimento dell’evento al portavoce di Gustin (inoltre sono trapelati diversi indizi social di chi ha partecipato alle nozze). La cerimonia, super blindata e top secret, si sarebbe svolta due giorni fa, in data 15 dicembre.

Gli invitati famosi al matrimonio di La Thoma e Grant Gustin, ptotagonista di The Flash

Come riporta Talky Life, alla cerimonia nuziale avrebbero partecipato molti volti famosi. “Melissa Benoist, RJ Brown, Max Chucker, Daveed Diggs, Adam Kaplan, Jared Loftin, Ben Ross, Leela Rothenberg, Taylor Trensch e Chris Wood. Presenti anche la modella Renée Mittelstaedt e l’allenatore personale Ryan Phillips”, si legge sul sito. Dunque, dopo voci e supposizioni, sono finalmente state celebrate le nozze del protagonista di The Flash. E stavolta, per davvero, non come all’inizio del 2018, quando si era diffusa un’indiscrezione poi rivelatasi non veritiera. La soffiata si era propagata dopo che i ‘promessi sposi’ avevano partecipato a una cerimonia intima, in Malesia, secondo la tradizione della famiglia di origine di LA Thoma. Per l’occasione avevano vestito abiti tradizionali per compiere una ritualità simbolica di Kadazan.

La Thoma e Grant Gustin: l”infortunio’ d’amore che li ha fatti incontrare

LA Thoma e Grant si sono incontrati dopo un infortunio di lui sul set di The Flash. L’attore, quando la conobbe, era da poco tornato single, in seguito al naufragio della storia sentimentale che ha condiviso con la ballerina Hannah Douglas (i due sono stati assieme tre anni).