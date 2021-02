Tommaso e Giulia ormai sono in guerra, stanotte è andato in scena l’ennesimo atto che sta portando allo sgretolamento totale del rapporto fra i due

Tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi al GF Vip 5 è ormai guerra aperta. Stanotte è andato in scena l’ennesimo scontro degli ultimi giorni in cui Tommaso ha dichiarato di non voler avere a che fare con Giulia nella Casa. Quando Giulia è entrata come nuova concorrente, alla sua seconda esperienza nel reality, tutti sapevano che qualcosa nel rapporto con Tommaso si era rovinato. Eppure lei, come ha dichiarato spesso, sperava di alzare l’asticella nel rapporto con Zorzi e di costruire un’amicizia più profonda. Più volte però, dal modo in cui la Salemi parlava, sembrava come se tra lei e Tommaso ci fosse una grande amicizia che andava avanti da sei anni.

Un’amicizia che dura da sei anni presentata così fa pensare che sia effettivamente un rapporto stabile e soprattutto molto stretto. Più volte Giulia ha rinfacciato a Tommaso che non le è stato vicino, ripetendo come un leitmotiv che si conoscono da sei anni. Intanto c’è stato il chiarimento sulla storia dell’uscita del libro, che Giulia ha deciso di anticipare scoprendo che anche Tommaso aveva il suo in uscita. A un certo punto però proprio Zorzi ha deciso di mettere le cose in chiaro: si conoscono da tanti anni, ma non sono mai andati oltre nell’amicizia. Sono compagni di serata, sono amici ma non migliori amici o confidenti. Non gli è andato più giù insomma passare per il cattivo amico della situazione. In questo Giulia è riuscita in parte, perché in effetti sui social più di qualcuno si è schierato contro Tommaso per questo motivo.

Presa coscienza del fatto che Tommaso avesse questa visione del loro rapporto, Giulia si è sentita libera di togliergli la possibilità di andare in finale. Ma ha addotto come motivazione il fatto che sia stato lui a suggerirlo, cosa smentita da Zorzi. E i fan sui social hanno commentato così: se vuoi alzare l’asticella del rapporto, perché non dimostrarlo proprio in quella occasione? Insomma, una serie di fraintendimenti e incomprensioni che hanno portato allo sgretolamento del rapporto tra Giulia e Tommaso al Grande Fratello Vip.

Fuori non si sa cosa potrà succedere, per ora i nervi sono così tesi che pare non ci sia via d’uscita. Ma intanto la verità sul rapporto tra Zorzi e Salemi fuori dalla Casa sta venendo a galla. Ancora una volta Gaia, la sorella di Tommaso, si è sentita in dovere di spiegare che tra i due il rapporto era inesistente da un po’. Questo il tweet:

“Inutile dire che sono solo le battutine di Tommaso. Quando sento Giulia parlare della loro amicizia mi sembra sempre che stia cercando di farlo passare come quello cattivo o str..zo. Quando in realtà fuori non si cag…no da tempo. Questa è una mia opinione, non voglio offendere nessuno”.

Nelle risposte al suo tweet sono accorsi i fan di Giulia Salemi per difenderla, così Gaia si è sentita in dovere di specificare che di sicuro suo fratello può essere a volte “stronz…to” e che ha le sue colpe, ma “se pensi che stia facendo tutto da solo secondo me sei troppo di parte”. Secondo Gaia, e secondo molti, le colpe starebbero da entrambe le parti quindi: Tommaso non sta facendo tutto da solo in questa guerra. In cui inevitabilmente si trova coinvolto anche Pierpaolo ormai.