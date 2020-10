Grande Fratello Vip Zorzi furioso: prima litiga con Morra, poi con Enock

Domenica di tensione al Grande Fratello Vip. È bastato un comunicato della redazione del reality show per scaldare gli animi. Gli autori hanno infatti chiesto a tutti i concorrenti di votare – in gran segreto – il “comodino” della Casa più spiata d’Italia. Ovvero la persona che si è messa meno in gioco tanto da risultare più un complemento d’arredo che un gieffino attivo. La più votata è stata Guenda Goria ma anche Massimiliano Morra e Andrea Zelletta hanno preso diversi voti. Una circostanza che ha spinto Tommaso Zorzi a fare una importante osservazione: quella di cercare di sollevare situazioni e creare dinamiche. Una “strategia” poco gradita a Morra e a Enock Barwuah, che preferiscono vivere l’esperienza del programma di Canale 5 in un altro modo.

Grande Fratello Vip: cosa è successo tra Tommaso Zorzi, Massimiliano Morra ed Enock

“Qua dentro faccio delle cose, sollevo delle questioni che normalmente non farei. Tuttavia sto lavorando, sono al Grande Fratello“, ha dichiarato Tommaso Zorzi. Il web influencer 25enne ha così invitato tutti ad essere più partecipi e a creare delle dinamiche che possano in qualche modo interessare il pubblico (video in basso). L’idea non è piaciuta a Massimiliano Morra, che ha accusato Zorzi di falsità. L’attore napoletano ha sottolineato che Tommaso, così facendo, sta indossando una maschera e non si sta mostrando per quello che è davvero. Una modo di agire che non piace a Morra, che vuole invece farsi conoscere dal pubblico per quello che è, senza alcun filtro. Tesi sostenuta da Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, che ha accusato Zorzi di avere “due facce”.

Grande Fratello Vip: scontro tra Tommaso Zorzi ed Enock Barwuah

Enock Barwuah ha puntualizzato che non si intrometterà mai nelle discussioni e faccende altrui solo perché il Grande Fratello Vip è un gioco e bisogna fare spettacolo. Il calciatore ha rivendicato il suo diretto a essere se stesso, senza sottomettersi alle logiche del format. Tommaso ha invece replicato che questo è un suo diritto perché all’interno della Casa non ci sono discussioni private e l’interazione è fortemente incoraggiata. Enock ha ribadito di non voler diventare l’opinionista della trasmissione e ha accusato Zorzi di falsità. Nella discussione si è poi intromesso Morra, che ha appoggiato in pieno Enock: a detta di Massimiliano il comportamento di Tommaso non è il più giusto.

Il “comodino” del Grande Fratello Vip: Andrea e Maria Teresa dispiaciuti

Guenda Goria è stata eletta il “comodino” della quinta edizione del Grande Fratello Vip e questo non è andato giù alla madre Maria Teresa Ruta. Dispiaciuto del risultato anche Andrea Zelletta, che è stato uno dei concorrenti più votati.