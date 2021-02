Grande Fratello Vip, Zorzi non ci sta: “Due pesi e due misure con Dayane”

Tommaso Zorzi ha vissuto con un certo malessere la semifinale del Grande Fratello Vip a causa dell’atteggiamento del conduttore e non solo. L’argomento è lo scontro avuto con Dayane Mello e i fandom che si sono schierati da una parte e dall’altra. I fan di Dayane non perdono mai l’occasione per tentare di mettere Tommaso in cattiva luce. Perché visto come l’antagonista per eccellenza della modella nella Casa. Ieri sera hanno quindi mostrato sia un tweet contro Zorzi sia uno contro Dayane. Il primo ha vissuto male la cosa sia per ciò che è stato scritto, dato che si è sempre battuto per i diritti e per difendere la libertà di amare, sia per come è stato trattato dallo studio. Con lui infatti è stata usata serietà, con Dayane invece ci sono state risate e sorrisi perché “tanto è sempre stata incoerente”.

Già in puntata Tommaso ha alzato la voce dicendo che non si può cambiare idea su un argomento come questo e far sorridere, perché non si parlava di cambiare i gusti del gelato, ha fatto come esempio. Quindi dopo la puntata si è messo a letto e si è rintanato sotto le coperte. Andrea Zelletta e Stefania Orlando hanno provato a tirarli su, ma non c’è stato verso. Zorzi ha detto di essersi rovinato da solo la semifinale:

“È il mio tallone di Achille. Non mi voglio giustificare su queste cose. Se mi devo giustificare su una cosa del genere vuol dire che ho sbagliato io. Mi sono autorovinato la semifinale, con il mio umore. Dopo cinque mesi e mezzo che sto qui vivere una semifinale che volevo morire tutto il tempo mi fa girare il ca..o”

Stefania lo ha invitato ad argomentare le sue motivazioni, non a giustificarsi perché non deve giustificarsi. A lei non è sembrata una cosa grave, perché è una cosa che lascia il tempo che trova. Ma a Tommaso non è piaciuto come è stata affrontata la cosa, non tanto ciò che c’era scritto nel tweet. E quindi ha aggiunto:

“Dayane ha detto la stessa cosa e passa come simpatica che cambia opinione. Ha detto la stessa cosa se non peggio e lì è una battuta, due pesi e due misure. Anche simpatica se ha cambiato opinione”

Stamattina Tommaso è rimasto a letto un po’ più a lungo degli altri, sotto le coperte come il pubblico lo ha lasciato nella notte. In veranda si è nuovamente sfogato con gli altri finalisti. Stefania gli ha detto di aver trovato tutto molto esagerato, ma che gli autori devono sempre e comunque mostrare tutto. “Chi doveva capire ha capito”, gli ha detto Zelletta. A proposito del due pesi e due misure, nessuno ha cambiato idea stamattina. Ma Stefania ha aggiunto dell’altro: “Detto da Dayane che spesso ha mostrato di cambiare idea magari...”, queste le parole della Orlando.

Insomma, visto che la Mello ha spesso detto “A” e dopo due minuti ha detto “Z” in tutto il suo percorso, le sue incoerenze ormai lasciano il tempo che trovano. Tuttavia agli occhi di molti rimane inaccettabile che abbiano trattato con leggerezza e tanti sorrisi l’incoerenza su un argomento delicato come l’essere liberi di amare chiunque. E infatti le parole di Signorini sono al centro di polemiche oggi. I suoi discorsi sulla sensibilità dei gay fatto a Stefania e l’aver sorriso dello scivolone della Mello stanno facendo molto discutere.

T: Ho vissuto una semifinale in cui volevo morire tutto il tempo ???? Complimenti anche oggi a questo programma! #TZVIP pic.twitter.com/5OuH63msVZ — possiamoessereunacosasola???? (@arietiesauriti) February 27, 2021