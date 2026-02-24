Grande Fratello Vip, ufficializzate le opinioniste: i nomi, “qualcuno avverta Milly Carlucci”

Indiscrezioni confermate: al Grande Fratello Vip, al fianco di Ilary Blasi, nel ruolo di opinioniste, ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La notizia è firmata Dagospia che rende noto che nella mattinata di martedì 24 febbraio sono stati realizzati alcuni video e alcune fotografie promozionali per sponsorizzare la nuova stagione del reality. E sul set sono state protagoniste proprio l’ex moglie di Francesco Totti, lo storico volto del Tg5 e la giornalista de Il Fatto Quotidiano. Dunque Lucarelli approda a Mediaset in una trasmissione di punta. La questione apre a una domanda non di poco conto: tornerà in giuria a Ballando con le Stelle?

Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste del Grande Fratello Vip

Lucarelli, nei giorni scorsi, senza fare un vero e proprio annuncio, aveva lasciato palesemente intendere che avrebbe fatto parte della squadra del reality più spiato d’Italia. “Nel cast del GF c’è un personaggio che vi farà sognare”, aveva scritto in una storia Instagram la giornalista. Immediatamente, anche alla luce delle voci già in circolo, si era compreso che Selvaggia la sapeva lunga sui futuri concorrenti del programma per il semplice fatto che lei stessa era stata ingaggiata come opinionista. E ora che cosa accadrà con l’impegno a Ballando con le Stelle?

“Qualcuno avverta Milly Carlucci”

“Qualcuno avverta Milly Carlucci“, ha scritto Dagospia, facendo dell’ironia sui presunti mal di pancia della conduttrice di Sulmona. Come è noto, Lucarelli è il personaggio chiave della giuria di Ballando con le Stelle in quanto capace di generare, attraverso riflessioni e commenti mirati, una miriade di curiose dinamiche televisive. Resta da capire se il suo approdo a Mediaset sia in esclusiva oppure no. Nel primo caso, in automatico non potrebbe più prendere parte a Ballando, nel secondo invece sì.

Se anche non avesse siglato un accordo in esclusiva con il Biscione, non è detto che la Rai le riaprirà le porte. Anche perché Fanpage.it ha aggiunto un ulteriore tassello alla vicenda, riferendo che a Mediaset vorrebbero puntare forte sulla giornalista, proponendole altri lavori oltre a quello di opinionista del Grande Fratello Vip. In altre parole, potrebbe essere la stessa Selvaggia a fare le valigie e a lasciare vacante il posto in giuria a Ballando. Se si verificasse ciò, Milly avrebbe una bella grana da risolvere.