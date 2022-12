Grande Fratello Vip: tra i nuovi concorrenti c’è un altro ex tronista

New entry alla settima edizione del Grande Fratello Vip, che andrà avanti fino al prossimo aprile. Dopo Riccardo Fogli (che dovrebbe entrare già lunedì 12 dicembre) e Nicole Murgia (sorella del calciatore della Spal), Davide Maggio fa il nome del terzo concorrente che varcherà presto la famosa Porta Rossa.

A quanto pare si tratta di Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne. Al momento non è chiaro quando il ragazzo entrerà in gioco ma potrebbe arrivare prima di Natale (quando i Vipponi già in Casa potrebbero andare via scegliendo di trascorrere le festività natalizie con i propri cari).

Alfonso Signorini e il suo team di autori continuano dunque a puntare sui personaggi diventati popolari alla corte di Maria De Filippi. In questa edizione ci sono, ad esempio, Luca Salatino e Luca Onestini, ma anche l’ultimo eliminato Luciano Punzo, che è diventato popolare grazie al ruolo di tentatore a Temptation Island (altro format di successo della moglie di Maurizio Costanzo).

Lo scorso anno, invece, grandi protagoniste del GF Vip sono state Soleil Sorge e Sophie Codegoni, rispettivamente ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e Donne. La vita della seconda è stata completamente stravolta dalla partecipazione al reality show: ha ottenuto nuove opportunità lavorative (è stata ingaggiata come conduttrice di Casa Chi e come Bonas di Avanti un altro) e si è innamorata dell’imprenditore Alessandro Basciano, dal quale aspetta una figlia che si chiamerà Celine.

Chi è Davide Donadei

Classe 1995, Davide Donadei è un ristoratore pugliese. Ha partecipato a Uomini e Donne nella stagione televisiva 2020-2021 in qualità di tronista. Nel programma di Canale 5 ha conosciuto la corteggiatrice Chiara Rabbi che è poi stata la sua scelta.

Dopo la partecipazione alla trasmissione Mediaset la relazione tra Davide Donadei e Chiara Rabbi è durata un anno e mezzo. Ad interromperla il salentino, a quanto pare stanco dell’eccessiva gelosia della ragazza e delle continue e frequenti litigate.

Davide Donadei non ha però mai nascosto di aver creduto molto in questo legame con Chiara, tanto di aver sofferto parecchio per il distacco.