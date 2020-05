Quando iniziano Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi

Dopo l’emergenza Coronavirus Mediaset ha deciso di stravolgere la sua programmazione futura. A ottobre niente più Grande Fratello Nip con Barbara d’Urso bensì Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini. La quarta edizione, durata più di quattro mesi, ha convinto i dirigenti dell’azienda televisiva che hanno così deciso di promuovere il giornalista. Al suo fianco dovrebbe esserci di nuovo Pupo, che è piaciuto a molti nelle vesti di opinionista, mentre è incerto il futuro di Wanda Nara (che in realtà non ha partecipato alle ultime puntate del reality show perché bloccata a Parigi con la sua famiglia). Con il ritorno del GF Vip che fine fa l’Isola dei Famosi?

Isola dei Famosi: Ilary Blasi dovrà attendere parecchio

Mentre il Grande Fratello Vip è pronto a ripartire in autunno, i fan dell’Isola dei Famosi dovranno attendere. Come riporta Dagospia l’adventure game non partirà prima del 2021. Forse. Certezze non ce ne sono visto che lo show doveva iniziare già questa primavera – con la guida di Ilary Blasi dopo l’addio di Alessia Marcuzzi – ma Mediaset ha poi preferito allungare il GF Vip in modo da contenere i costi. Dunque tanta incertezza per il momento, per il programma lanciato anni fa da Simona Ventura su Rai 2.

Barbara d’Urso ha commentato lo stop del Grande Fratello

Intanto Barbara d’Urso ha così commentato lo stop del suo Grande Fratello, che doveva partire a settembre 2020: “Grande Fratello a settembre? Bella domanda! La tv non è molto diversa da altre realtà imprenditoriali. Da Endemol a Mediaset, nessuno sa se si può fare e come”.