Grande Fratello Vip, c’è un topo nella Casa: la segnalazione di Striscia la notizia

Striscia la notizia: c’è un topo al Grande Fratello Vip 2018

Striscia la notizia è tornata ad occuparsi del Grande Fratello Vip. E nelle ultime settimane ha scoperto che la Casa è abitata da un nuovo, misterioso, inquilino: un topo! Al tg satirico di Antonio Ricci sono arrivate diverse segnalazioni su un animale presente nella Casa più spiata d’Italia. Dopo attenta analisi gli autori del programma condotto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti hanno appurato che c’è davvero un roditore nel complesso di Cinecittà. Il topo gira indisturbato nella camere da letto dove ogni sera dormono Francesco Monte, Elia Fongaro, Jane Alexander, Ivan Cattaneo e company. Che, tra l’altro, non si sono minimamente accorti del loro nuovo coinquilino. Le immagini verranno mostrate nel corso della puntata di Striscia in onda lunedì 29 ottobre 2018 su Canale 5.

Topi al Grande Fratello Vip: non è la prima volta

Non è la prima volta che si parla di topi al Grande Fratello Vip. Già nell’edizione 2016 e in quella 2017 qualche roditore ha fatto incursione nel reality show condotto da Ilary Blasi con la collaborazione di Alfonso Signorini. Ma pure nelle edizioni Nip è apparso qualche animale sospetto: come replicheranno gli autori del format ai colleghi di Striscia la notizia?