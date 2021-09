Grande Fratello Vip stasera terza puntata: due sorprese in Casa

Nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021. Dopo la presentazione del cast ufficiale è tempo di sorprese ed emozioni per i concorrenti in gioco. Al centro della terza serata ci saranno: Aldo Montano, Carmen Russo e Katia Ricciarelli. Come sempre la trasmissione è condotta da Alfonso Signorini, che figura pure come autore, con il supporto delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

A distanza di una settimana dai primi ingressi nella Casa più spiata d’Italia, gli equilibri iniziano a delinearsi e i concorrenti si confessano senza filtri. Centrale nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip sarà il racconto della vita di Aldo Montano, pluricampione olimpico nella disciplina della scherma.

I suoi successi sportivi si incasellano in un quadro famigliare ricco di soddisfazioni che saranno ripercorsi grazie anche alla presenza della sorella Alessandra che ha in serbo per lui una piacevole sorpresa.

Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello Vip

Ma Aldo Montano non sarà l’unico a ricevere la visita di una persona cara. Anche Carmen Russo, infatti, sarà protagonista di un romantico incontro con il marito Enzo Paolo Turchi. Dal loro amore otto anni fa è nata Maria, un meraviglioso dono che la vita ha voluto fare alla coppia. La maternità in età matura ha regalato alla showgirl gioia incommensurabile ma pure una serie di intime domande.

Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip ampio spazio sarà dato a Katia Ricciarelli, che nei giorni scorsi ha detto a voce alta di sentirsi sola nella vita. La sua frase, che ha lasciato un po’ tutti attoniti, sarà uno spunto per una più ampia riflessione sugli amori che hanno accompagnato la soprano.

Nessun eliminato questa settimana dal GF Vip

Al televoto ci sono Francesca Cipriani e Tommaso Eletti. La nomination non è eliminatoria: il meno votato dal pubblico, però, sarà di nuovo nominato e rischia di lasciare il bunker di Cinecittà la prossima settimana. Le prime due puntate del GF Vip 6 – in onda lunedì 13 settembre e venerdì 17 settembre – hanno appassionato circa tre milioni di spettatori.