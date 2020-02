Grande Fratello Vip stasera, due ritorni in Casa e confronti accesi: anticipazioni

Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera, due ritorni nella Casa più spiata d’Italia: ecco cosa succederà

Torna il Grande Fratello Vip stasera in quello che dovrebbe essere l’ultimo doppio appuntamento settimanale. Dalla prossima settimana infatti il reality show andrà in onda una sera a settimana, prima il lunedì e poi potrebbe spostarsi al mercoledì per evitare Montalbano. Ma cosa succederà nella puntata del Gf Vip 4 stasera? Le anticipazioni arrivano direttamente dal profilo Instagram ufficiale, per cui sono più che affidabili. Seppure non sia stato rivelato in tutto e per tutto cosa succederà, possiamo già prepararci a vedere due ritorni della Casa del Grande Fratello Vip 2020. Il primo è quello di Serena Enardu, magari prevedibile viste le dinamiche della puntata di lunedì. Il secondo ritorno è quello di Valeria Marini, ma cosa farà?

Serena Enardu torna al Gf Vip per un “acceso confronto con Patrick e Montovoli”: le anticipazioni

Partiamo dal ritorno di Serena Enardu al Gf Vip. La concorrente ha abbandonato definitivamente il gioco nella puntata di lunedì, quando il pubblico ha votato per vederla fuori dalla Casa per la terza volta. Il Gf Vip ha trovato il modo per non rinunciare a lei, oppure lei ha fatto in modo di rimanere protagonista? In entrambi i casi, stasera rivedremo Serena al Gf Vip e non per Pago. Sul profilo Instagram del Grande Fratello infatti si legge: “Stasera Serena Enardu torna nella casa di Gf Vip per un acceso confronto con Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli”. Sarà la sua ultima apparizione in Casa? Potrebbe accadere nel caso in cui dovesse essere eliminato Pago stasera.

Gf Vip stasera, Valeria Marini di nuovo in Casa: sarà concorrente?

Cosa farà invece Valeria Marini al Gf Vip 4? La showgirl rimetterà piede nella Casa anche senza Rita Rusic, ma potrebbe essere chiamata in causa Antonella Elia. In molti spettatori del reality show è sorto un dubbio dopo queste anticipazioni del Gf Vip 4: Valeria diventerà concorrente? O aspirante concorrente, come Teresanna e le altre due ragazze? Forse passerà una settimana nella Casa come ospite? Staremo a vedere cosa si sono inventati gli autori per riavere Valeria Marini al Grande Fratello Vip stasera.