Grande Fratello Vip, Soleil nel cast: “Con una persona che non gradisce”

La Sorgé torna in tv dopo le esperienze a Uomini e Donne e Isola dei Famosi

Quasi tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 lunedì 13 settembre. Stando ad un gossip riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi nel cast ufficiale del reality show figura Soleil Sorge, l’italo-americana diventata popolare grazie a Uomini e Donne. Dopo la storia naufragata con Luca Onestini, la 27enne si è messa in mostra all’Isola dei Famosi, dove ha iniziato una relazione con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen.

“Soleil entrerà agguerrita nella Casa, ignara del fatto che vi troverà anche una persona con cui è in guerra da anni”, si legge sulla rivista. Di chi parliamo? Al momento non ci è dato sapere: dato il suo carattere peperino la Sorge si è scontrata con diverse persone nel corso degli anni. Non è escluso che si tratti di Luca Vismara, l’ex allievo di Amici che Soleil ha conosciuto all’Isola dei Famosi.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Al momento nessun concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6 è stato ufficializzato. Stando alle indiscrezioni varcheranno la famigerata porta rossa: Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Moreno Donadoni, Luca Vismara, Jo Squillo e l’ex flirt di Belen Rodriguez Gianmaria Antinolfi.

Il blog di Davide Maggio ha fatto anche il nome di Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia. Pare certa, poi, la presenza di Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, le discendenti della dinastia di Hailé Selassié, l’ultimo imperatore di Etiopia, deposto nel 1974.

Quanto dura il Grande Fratello Vip 6

Secondo gli ultimi pettegolezzi che stanno circolando nell’ultimo periodo il programma potrebbe andare avanti fino a primavera inoltrata. Si parla addirittura di una durata di 8-10 mesi: un vero e proprio record!

Le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6

Le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6 sono Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe. Quest’ultima ha partecipato al format Mediaset come concorrente della quarta edizione. Antonella Elia non è stata riconfermata dalla produzione mentre Pupo ha deciso di mollare lo show per dedicarsi alla musica.

Alfonso Signorini aveva pensato a Stefania Orlando, tra gli ultimi gieffini della trasmissione, ma la presentatrice ha preferito declinare l’invito e tornare in Rai.