Grande Fratello Vip, Sara Manfuso fa un appello a Signorini

Dopo la furiosa litigata con Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip Sara Manfuso è tornata in tv, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La giornalista e opinionista televisiva ha raccontato alcuni lati inediti della sua vita – come i dettagli della violenza subita quando aveva solo diciassette anni – ma anche dei motivi che l’hanno spinta ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia.

L’intervista di Sara Manfuso a Verissimo

A Verissimo Sara Manfuso ha rimarcato di aver abbandonato il Grande Fratello Vip perché dopo il caso Marco Bellavia ha iniziato a sentirsi a disagio. Quanto accaduto ai danni del povero ex conduttore di Bim Bum Bum ha segnato molto la gieffina, che ha preferito lasciare il gioco seppur a malincuore. Una scelta dovuta per rispetto di se stessa e dei suoi valori.

Sara Manfuso, più convinta che mai, ha ribadito:

“Non sono uscita per risarcire Marco, a lui cosa cambia se sono dentro o fuori. Sono uscita per me stessa, perché cominciavo a sentirmi a disagio in quella Casa. Volevo uscire per continuare a guardarmi allo specchio con serenità”

A Verissimo Sara ha poi voluto lanciare un appello ad Alfonso Signorini, con il quale ha litigato furiosamente al Grande Fratello Vip tanto da non essere più invitata in studio:

“L’opportunità che mi ha dato la coglierei altre mille volte, non mi pento di aver accettato, ma allo stesso tempo gli dico che la mia decisione di andare via non è stata facile, non c’è stata la volontà di prendere in giro. So quanto lui sia sempre in prima linea sulle battaglie per la difesa dei diritti. Non so se fare pace è l’espressione adatta, ma ci sono. Sarebbe bello lottare insieme su questi temi”

Cosa ne penserà Alfonso Signorini? Riaccoglierà Sara Manfuso almeno nello studio del Grande Fratello Vip? Ci sarà un confronto tra i due, magari davanti alle telecamere?

Chi è Sara Manfuso

Classe 1984, Sara Manfuso è nata e cresciuta a Cassino, in provincia di Frosinone. Laureata in Storia e filosofia, prima di diventare giornalista e opinionista tv ha lavorato per un breve periodo come modella. Da tempo scrive per Il Giornale e lavora in radio, più precisamente nell’emittente radiofonica Radio 2.

In passato è stata opinionista di diversi programmi Mediaset e non solo quali: Zona Bianca, Dritto e Rovescio, Pomeriggio 5, Agorà. È presidente dell’Associazione #iocosì, impegnata nella difesa dei diritti delle donne che si sono trovate a vivere come lei violenze sessuali.

Sara Manfuso ha una figlia di nove anni, Lucrezia, nata dal rapporto poi concluso con il politico e filosofo del diritto Alfredo D’Attore. Nel 2020 si è sposata con l’ex deputato Andrea Romano. Grazie al GF Vip Sara si è fatta conoscere al grande pubblico anche se è rimasta nella Casa poco più di un mese.