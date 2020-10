Grande Fratello Vip, saltano i nuovi ingressi: c’è un sospetto Covid

I nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5 non sono entrati nella Casa. Nella puntata di stasera sarebbero dovuti entrare i tre nuovi concorrenti annunciati: Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Sui tre nomi non ci sono ormai più dubbi, sono stati annunciati ufficialmente sui social da parte dello stesso Grande Fratello, per cui erano tutti in trepidante attesa di questi nuovi ingressi. Anche nella Casa erano tutti in attesa dei nuovi inquilini, immaginando chi potrebbero essere e cosa potrebbero scatenare. Le dinamiche potrebbero cambiare radicalmente con i concorrenti in arrivo, perché con la Casa ormai spaccata in due potrebbero arrivare rinforzi da una parte o dall’altra.

Eppure si dovrà aspettare ancora un po’ per scoprire cosa succederà. Signorini ha spiegato subito a inizio puntata che non ci saranno dei nuovi concorrenti stasera. Il motivo è quello che in tanti hanno subito sospettato: il Coronavirus. Il conduttore ha annunciato che c’è un sospetto Covid tra i nuovi concorrenti e che quindi non ci sarà il loro ingresso. Il sospetto, da ciò che è parso di capire, riguarda un solo concorrente e non tutti e tre. Sarà necessario procedere con le verifiche del caso, non solo sul sospettato ma su tutti. Non si possono correre rischi, questo è fuori discussione.

Alfonso non ha spiegato se il sospetto sia nato da un ultimo tampone, o test sierologico, o se invece uno dei nuovi concorrenti del Gf Vip 5 ha manifestato dei sintomi. Verranno fatti adesso tutti i controlli per far entrare Stefano, Giulia e Selvaggia in piena sicurezza, sia per loro tre sia per chi è già nella Casa. Seguiranno di sicuro degli aggiornamenti, magari i nuovi concorrenti entreranno già venerdì prossimo, a meno che non ci siano dei tempi precisi da rispettare. La scelta di rimandare tutti e tre gli ingressi e non solo quello su cui c’è il sospetto potrebbe essere legato unicamente alle dinamiche del gioco.

Di solito infatti i concorrenti entrano in gruppo quando il gioco è già avviato, raramente è accaduto che fossero ingressi singoli. Avranno voluto evitare far entrare due concorrenti stasera e uno la prossima volta perché questo si ritroverebbe da solo ad affrontare tutto il gruppo. Non è da escludere, però, che il Grande Fratello Vip abbia preferito rimandare tutti i nuovi ingressi per controllare tutti e tre i concorrenti. Pure se hanno trascorso i giorni scorsi in isolamento e separatamente.