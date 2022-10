Grande Fratello Vip: quanto guadagna Wilma Goich ogni settimana

Dopo aver svelato il cachet di Orietta Berti come opinionista al Grande Fratello Vip (10mila euro a puntata), Dagospia ha spifferato il compenso di alcuni concorrenti della settima edizione. Nello specifico quello di Wilma Goich, fortemente voluta da Alfonso Signorini e il team di autori. A quanto pare l’ex moglie di Edoardo Vianello avrebbe accettato di partecipare al gioco di Canale 5 solo in cambio di un sostanzioso guadagno.

Sembra che la cantante sia riuscita a raggiungere un accordo importante con la produzione del GF Vip. Per la sua permanenza nel bunker di Cinecittà Wilma Goich percepirebbe ben 9mila euro a settimana. Considerato che la trasmissione è iniziata lo scorso 19 settembre l’artista avrebbe già intascato oltre 20mila euro.

Wilma Goich al Grande Fratello Vip

Wilma Goich è stata scelta al Grande Fratello Vip per la sua storia privata e professionale. Negli anni Settanta ha lasciato il segno con il gruppo I Vianella, duo che ha formato insieme all’ex marito Edoardo Vianello. Sono stati sposati dal 1967 al 1981. Hanno avuto una figlia, Susanna, morta nel 2020 a causa di un tumore.

Al momento Wilma Goich non ha ancora parlato approfonditamente di questo dramma che ha scosso la sua esistenza ma si è distinta per il modo con cui ha trattato Marco Bellavia. Come tanti altri concorrenti pure la 76enne ha mostrato totale indifferenza e scarsa sensibilità davanti ai problemi di salute dell’ex conduttore di Bim Bum Bam.

Di recente alcuni telespettatori hanno chiesto dei provvedimenti nei confronti di Wilma Goich per via del suo comportamento nei riguardi di Marco Bellavia. La produzione ha però deciso di punire solo alcuni partecipanti. Ginevra Lamborghini è stata squalificata mentre Giovanni Ciacci, Gegia, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi sono finiti al televoto.

Ad avere la peggio è stato il costumista, ex star di Detto Fatto, che ha ottenuto una scarsa percentuale (appena il 3%). Nessuna punizione per Wilma Goich, che continua dunque il suo gioco in Casa. Non senza qualche antipatia: la cantante ha ammesso di non sopportare troppo la giovane e sensuale Antonella Fiordelisi.