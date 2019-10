Grande Fratello Vip, l’inizio slitta di mesi: colpo di scena, i motivi

Grande Fratello Vip, colpo di scena: l’inizio slitta di mesi: il comunicato ufficiale di Canale 5

Gli affezionati al Grande Fratello Vip dovranno attendere il 2020 per vedere in onda il reality show. Colpo di scena nel palinsesto di Canale 5: ad annunciarlo è stata la stessa rete ammiraglia Mediaset che ha fatto sapere di aver procrastinato la partenza della trasmissione per ottimizzare i ricavi pubblicitari. La nota ufficiale del Biscione sottolinea anche che la rete sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti in questo periodo, andando oltre le stime previste. Anche questo ha pesato sulla decisione di rimandare lo show della Casa più spiata d’Italia all’anno nuovo. Con il senno di poi, la scelta di farlo slittare spiega anche l’assenza di notizie ufficiali relative al cast.

“Canale 5 ha deciso di posticipare la programmazione della nuova edizione di Grande Fratello Vip a inizio 2020”

“Nel quadro dell’ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari, anche alla luce di risultati d’ascolto superiori alle stime previste, Canale 5 ha deciso di posticipare la programmazione della nuova edizione di “Grande Fratello Vip” a inizio 2020″. Con questa nota Mediaset ha fatto sapere dello slittamento della partenza del reality.

Il possibile cast del Grande Fratello Vip e il futuro della versione nip

Alla luce dello slittamento, si raffredda anche il toto-nomi inerente al cast. Sicura è data Antonella Elia. Quasi sicuri Michele Cucuzza, Paola Di Benedetto e Adriana Volpe. Tuttavia resta da capire che cosa succederà da qui al 2020. Intanto ci si chiede anche che ripercussioni avrà tale scelta sulla versione nip del reality. Ci sarà una sorta di staffetta in primavera tra l’edizione Vip e quella Nip (finita l’una, subito dentro con l’altra?) oppure anche quest’ultima subirà delle variazioni di palinsesto? Chissà, intanto una cosa è certa: gli affezionati delle vicende della Casa più spiata d’Italia dovranno attendere il prossimo anno per gustarsi i nuovi intrecci del GF Vip.