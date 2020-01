Grande Fratello Vip, Paola imbarazza Elisa e avverte: “Furbo travestito”

Gf Vip 4, Elisa De Panicis e Andrea Denver ancora protagonisti

Al Grande Fratello Vip abbiamo scoperto qualcosa di più sul rapporto tra Elisa De Panicis e Andrea Denver dopo che lui in diretta aveva negato qualsiasi flirt perché – parole sue – non voleva mettere in piazza fatti così privati. Oggi se n’è parlato nel day time e si è visto Elisa lamentarsi per l’atteggiamento di Denver e lui cercare di giustificarsi con le motivazioni che già sappiamo. Sono emersi tuttavia ulteriori dettagli.

Elisa fidanzata fuori? La concorrente ammette conoscenza

Elisa infatti ha spiegato che attualmente si sta frequentando con un ragazzo e che a differenza di quanto accadeva con Denver riesce a vederlo costantemente. Chi parlava con lei le ha fatto notare che forse questa sua eccessiva preoccupazione per le dichiarazioni del modello non avrebbero fatto piacere al ragazzo in questione. Opinabile, in realtà, perché una persona può infastidirsi se qualcuno nega una relazione a prescindere dalla storia d’amore che sta vivendo. Questo ragazzo farebbe bene a preoccuparsi invece di ciò che ha detto Paola Di Benedetto e che Elisa, tra l’altro molto sensuale e giocosamente provocatrice anche con Aristide Malnati, ha negato.

Paola Di Benedetto avverte Elisa: “È un furbo travestito”

Secondo la fidanzata di Fede Elisa è molto attratta da Denver, e questo secondo lei glielo si legge in faccia senza che lei dica troppo. “Forse mi sbaglio – queste le parole della Di Benedetto in confessionale – ma è molto presa da Andrea. Vedo gli sguardi, vedo che lo cerca… Ci tenevo a dirle di stare attenta. Secondo me è un furbo travestito… non da bravo ragazzo… però secondo me sa anche giocare molto con questa cosa qui”. Paola ne ha parlato faccia a faccia con Elisa, e al momento nient’altro è emerso; dubitiamo però che non si parlerà dei due concorrenti, visto che comunque fra entrambi c’è stato già del trascorso e Alfonso ha mostrato molta curiosità in diretta.