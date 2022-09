Grande Fratello Vip: Marco Bellavia corteggia Pamela Prati

A poche ore dal suo ingresso alla settima edizione del Grande Fratello Vip Marco Bellavia si è fatto subito notare dagli altri concorrenti e dal pubblico a casa. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha iniziato a corteggiare Pamela Prati con elogi e complimenti. Un atteggiamento che ha colpito parecchio la soubrette sarda, tornata nella Casa più spiata d’Italia per archiviare definitivamente il tanto discusso caso di Mark Caltagirone, risalente al 2019.

Marco Bellavia flirta con Pamela Prati

A benedire la probabile coppia anche la nuova gieffina Giaele De Donà, che ha ammesso che vedrebbe bene Marco Bellavia e Pamela Prati insieme. Affermazione che è piaciuta molto al presentatore 57enne, che ha definito la prima donna del Bagaglino davvero stupenda:

“Sei single? Ok, ma non precluderti mai la possibilità di innamorarti. Devi essere sempre aperta a quello che ti può riservare la vita. Tu sei bellissima che devo dirti, sei stupenda”

Il due di picche di Pamela Prati al GF Vip

Per il momento Pamela Prati ha preferito rifilare un due di picche a Marco Bellavia e ha rifiutato il suo invito di dormire insieme:

“Sono single da cinque anni. È una mia scelta. Sto bene così da sola e voglio anche restarci. Non devo precludermi un amore? Si vedrà cosa mi riserverà la vita. Certo, hai il ciuffo, i muscoli, gli addominali. Però io sono libera e felice così“

La settima edizione del Grande Fratello Vip durerà almeno sette mesi e in un periodo così lungo potrebbe succedere davvero di tutto….Intanto alcuni telespettatori hanno iniziato a fare il tifo per Marco Bellavia e c’è chi ha addirittura trovato un nome per la probabile ship: Bellaprati.

Chi è Marco Bellavia

Classe 1964, Marco Bellavia è un ex modello, attore, conduttore e imprenditore milanese. È diventato famoso a metà anni Ottanta, quando è stato scelto per il ruolo di Steve nella serie tv Kiss Me Licia con protagonista Cristina D’Avena. Dal 1990 al 2001 è stato il conduttore del celebre programma per bambini Bim Bum Bam.

Successivamente ha lavorato a Forum e Stranamore. Negli ultimi anni si è dato da fare su reti minori come Gambero Rosso Channel, Telenova e Canale Italia. Marco Bellavia è stato protagonista del gossip italiano degli anni Novanta per via della sua relazione d’amore con Paola Barale, durata dal 1992 al 19995.

Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip è padre di Filippo, nato nel 2007 da una liaison oggi conclusa. Da qualche tempo Marco Bellavia è infatti single.