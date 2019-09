Grande Fratello Vip: Karina Michelin ha detto no al reality show

Karina Michelin non parteciperà al Grande Fratello Vip

Doveva esserci anche Karina Michelin nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta per la prima volta da Alfonso Signorini. Ma l’ex Miss Italia nel mondo 2006 ha preferito declinare l’invito. La modella e conduttrice ha fatto un passo indietro dopo aver sostenuto un provino con la produzione del reality show. L’italo-brasiliana ha capito che questo non era il programma giusto per tornare protagonista della tv italiana, dove si è ritagliata uno spazio nei primi anni Duemila. La Michelin, nata in Brasile da genitori veneti, è stata il volto rivelazione di Markette nel 2008 su La 7 con Piero Chiambretti e poi ha affiancato Enrico Papi a Jackpot.

Perché Karina Michelin ha rifiutato il Grande Fratello Vip

“Sono andata al provino per il Grande Fratello Vip più per curiosità che altro. Ma alla fine non me la sono sentita. Andare in video a esporre la mia vita al giudizio di chiunque, non mi piace. Una volta si scrivevano diari segreti. Oggi va di moda spiallettare i fatti propri davanti a tutti e mettersi alla gogna”, ha spiegato Karina Michelin al settimanale Vero Tv. Al contrario del GF Vip, la 39enne vorrebbe partecipare a Pechino Expess, l’adventure-game di Rai 2. Lo scorso anno poteva entrare nel cast della trasmissione ma poi qualcosa è andato storto. “L’avrei fatto volentieri ma quando mi sono presentata ero da sola, ed essendo un viaggio-gioco da fare in coppia, prediligevano gente che arrivasse già con l’altra, affiatata, metà. Così, la cosa è finita in un niente di fatto”, ha confidato Karina.

Karina Michelin oggi: che fine ha fatto l’italo-brasiliana

Karina Michelin è diventata popolare in Italia nel 2006, quando ha vinto la fascia di Miss Italia nel mondo. Successivamente ha lavorato con Piero Chiambretti ed Enrico Papi e non è mancata una collaborazione con Sky. In un secondo momento ha condotto un programma di gossip e celebrities in Brasile e ha vissuto per tre anni a Miami, dove ha portato avanti un progetto web sul lifestyle nella capitale della Florida. Oggi Karina vive a Milano con il marito Giuseppe e i figli Riccardo, 20 anni, e Renato, 5.