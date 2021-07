By

Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda lunedì 13 settembre 2021

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, la terza condotta da Alfonso Signorini. Il realtiy show tornerà in onda su Canale 5 il prossimo 13 settembre e potrebbe durare parecchi mesi. Secondo le indiscrezioni che stanno circolando nell’ultimo periodo il programma potrebbe andare avanti fino a primavera inoltrata. Si parla addirittura di una durata di 8-10 mesi: un vero e proprio record!

Mesi e mesi di reclusione forzata attendono dunque i nuovi Vipponi del GF Vip. Lo spiffero sembra confermato, in qualche modo, da Sonia Bruganelli, nuova opinionista della trasmissione. La moglie di Paolo Bonolis ha condiviso sul suo account Instagram uno scatto della recente cena con Alfonso Signorini con una domanda che lascia spazio a pochi dubbi.

“Più che altro: quanto dura?”, ha chiesto Sonia Bruganelli sui social network, un tantino preoccupata dall’eccessiva durata del Grande Fratello Vip. L’ultima edizione, quella vinta da Tommaso Zorzi, è durata sei mesi e la prossima potrebbe concludersi solo a maggio. Ovviamente molto dipenderà dall’andamento degli ascolti tv: nel caso di flop non è esclusa una chiusura anticipata.

Sonia Bruganelli sarà affiancata da Adriana Volpe, già concorrente della quarta edizione (che ha visto trionfare Paola Di Benedetto). Dopo l’avventura a Ogni Mattina su Tv8 la bionda conduttrice si appresta a tornare a Mediaset, dove è molto stimata da Alfonso Signorini, che l’ha voluta a tutti i costi per sostituire Antonella Elia.

Al contrario Pupo ha preferito rinunciare al suo ruolo per concentrarsi sui prossimi impegni musicali in giro per l’Italia e il resto d’Europa.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021

In questo periodo Alfonso Signorini è al lavoro per ultimare il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nessun concorrente è stato ancora ufficializzato. Stando alle indiscrezioni trapelate varcheranno la porta rossa: l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Jo Squillo e l’ex flirt di Belen Rodriguez Gianmaria Antinolfi. Il blog di Davide Maggio ha fatto anche il nome di Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia.