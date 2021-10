Grande Fratello Vip: in arrivo due nuovi concorrenti

By

Le ultime indiscrezioni sul reality show di Alfonso Signorini in onda su Canale 5 ogni lunedì e venerdì sera

In attesa di capire se la sesta edizione del Grande Fratello Vip verrà allungata da Mediaset oppure no pare che entreranno nella Casa più spiata d’Italia altri due nuovi concorrenti. Le indiscrezioni circolano da giorni e ora sono state confermate anche da Deainira Marzano, influencer ed esperta di gossip.

Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip?

La verace napoletana, vista in tv a Saranno isolani e nel salotto di Barbara d’Urso, ha spifferato su Instagram che molto probabilmente nel bunker di Cinecittà entrerà Antonella Fiordelisi. L’ingresso dell’ex spadista 23enne è stato “spoilerato” pure da Sophie Codegoni, che agli altri concorrenti ha anticipato l’ingresso della modella e influencer.

A quanto pare l’ex tronista di Uomini e Donne è stata a cena con Antonella prima di entrare al Grande Fratello Vip e ha appreso dell’arrivo della Fiordelisi nel format di Canale 5. Notizia ora confermata da Deianira Marzano: sembra che l’ex fiamma di Francesco Chiofalo entrerà in gioco la prossima settimana.

Il fidanzato di Francesca Cipriani al GF Vip?

Oltre ad Antonella Fiordelisi dovrebbe entrare al Grande Fratello Vip anche Alessandro Rossi, fidanzato da qualche mese di Francesca Cipriani. Il ragazzo ha già fatto visita alla soubrette due volte ma pare, stando a quanto spifferato da Deianira Marzano, che sia pronto a diventare a tutti gli effetti un concorrente del reality show.

Classe 1991, Alessandro Rossi è un costruttore edile e arredatore d’interni. È diventato noto come compagno di Francesca Cipriani, conosciuta durante una cena con amici in comune. Rossi ha corteggiato a lungo Francesca fino a quando non è riuscito a conquistarla del tutto.

Gli ascolti tv del Grande Fratello Vip

Nonostante la concorrenza spietata della Rai la sesta edizione del Grande Fratello Vip sta ottenendo un discreto successo. Ogni puntata è seguita da oltre tre milioni di telespettatori e la trasmissione è molto commentata sui social network. I fan dello show sono in attesa di capire se ci sarà un prolungamento, come accaduto lo scorso anno con la quinta edizione, o se Signorini e company si fermeranno poco prima di Natale.