Grande Fratello Vip: in arrivo 4 nuove concorrenti bionde

New entry al Grande Fratello Vip. La sesta edizione del programma è stata allungata da Mediaset fino al prossimo marzo. L’azienda di Cologno Monzese è soddisfatta dei risultati raggiunti da Alfonso Signorini e il suo team. L’allungamento prevede dunque l’ingresso in scena di nuovi concorrenti. Stando a quanto spifferato da Tv Blog nella Casa più spiata d’Italia entreranno – tra fine novembre e dicembre – quattro nuove gieffine. Tutte donne e tutte bionde.

Di chi stiamo parlando? Dell’attrice Patrizia Pellegrino, della soubrette Nathalie Caldonazzo, di Valeria Marini e Maria Monsè. Per quest’ultima sarebbe un ritorno nel bunker di Cinecittà: l’ex ragazza di Non è la Rai ha già partecipato alla terza edizione della trasmissione, andata in onda nel 2018.

Per Valeria Marini si tratterebbe invece della terza volta al Grande Fratello Vip. La showgirl – che qualche mese fa è stata protagonista all’Isola dei Famosi spagnola – è stata tra i concorrenti della prima edizione trasmessa nel 2016 ed è poi tornata in gioco alla quarta edizione in onda nel 2020.

Per Patrizia Pellegrino e Nathalie Caldonazzo sarebbe invece un debutto al Grande Fratello Vip ma non la prima volta in un reality show. Entrambe hanno partecipato all’Isola dei Famosi: la Pellegrino nel 2004 mentre l’ex compagna di Massimo Troisi era nel cast del 2017.

Trattative saltate e grandi rifiuti

Nei giorni scorsi si era parlato anche dell’ingresso di Adelaide De Martino – sorella minore del più famoso Stefano – e di Vladimir Luxuria ma al momento non ci sono certezze. Sembra saltato invece l’arrivo di Antonella Fiordelisi. Tv Blog ha assicurato che la spadista, modella e influencer – vista a Temptation Island e Uomini e Donne – non farà il suo ingresso nel bunker di Cinecittà.

Pare che pure il Mago Otelma non varcherà la famosa porta rossa. Ad oggi sono ignoti i motivi di queste due assenze. Avrebbero invece rifiutato per altri impegni di lavoro il cantante Francesco Baccini, che lo scorso anno ha fatto una breve incursione al Grande Fratello Vip per fare visita all’ex compagna Maria Teresa Ruta, e l’artista Jerry Calà.