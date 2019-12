Grande Fratello Vip, gli 8 concorrenti ufficiali: confermata Paola Di Benedetto

Chi sono i concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip: c’è anche Paola Di Benedetto

La produzione del Grande Fratello Vip ha svelato – tramite i canali Facebook e Instagram – l’identità di una nuova concorrente della quarta edizione. Si tratta di Paola Di Benedetto, ex Madre Natura di Ciao Darwin ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi oggi felicemente fidanzata con Federico Rossi del duo musicale Benji e Fede. Il nome della modella non è una novità: da mesi si parlava di un coinvolgimento di Paola nel programma di Alfonso Signorini. Del resto la Di Benedetto ha un caratterino vivace e le sue vicende di gossip (come dimenticare la breve storia d’amore con Francesco Monte?) daranno sicuramente tanto materiale di cui discutere. Con la conferma della giovane sale a otto il numero dei concorrenti ufficiali del GF Vip 4.

I nomi dei primi otto concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip

Fino ad ora sono stati confermati nel cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip: la modella Paola Di Benedetto, la produttrice cinematografica Rita Rusic, il cantante Pago, la conduttrice Adriana Volpe, il giornalista Michele Cucuzza, la web influencer Clizia Incorvaia, l’attore Antonio Zequila e la soubrette Antonella Elia.

Quando inizia la nuova edizione del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip inizierà mercoledì 8 gennaio e per il primo periodo avrà una doppia puntata a settimana. Dopo quella d’esordio, dunque, Alfonso Signorini e il suo team torneranno poi subito in onda venerdì 10 gennaio.