Grande Fratello Vip, Goria: “C’era feeling con Soleil, mi hanno ostacolato”

Al Grande Fratello Vip poteva nascere qualcosa tra Amedeo Goria e Soleil Sorge. A farlo sapere l’ex marito di Maria Teresa Ruta in una lettera indirizzata a Giucas Casella e pubblicata sul settimanale Di Più. A detta del giornalista sportivo l’illusionista, ancora in gioco nel reality show, lo ha nominato di continuo per strategia e per allontanarlo dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer e protagonista della sesta edizione del programma.

Chiaro lo sfogo di Amedeo Goria contro Giucas Casella:

“Dietro al tuo fare stralunato si nasconde un giocatore che vuole vincere. Dicevi di essere mio amico ma hai sempre votato per eliminarmi. Così, anche per colpa tua, non ho potuto conoscere meglio Soleil, il mio sogno proibito”

Amedeo Goria ha ammesso di aver instaurato un feeling speciale con l’italo-americana. Un feeling, secondo quanto dichiarato da Goria, intellettuale fatto di intuizioni e provocazioni. Il padre di Guenda ha affermato:

“Fra tutte le donne presenti lei era quella che mi intrigava di più per la sua prorompente sensualità, Ainett a parte”

A quanto pare la differenza d’età non sarebbe stato di certo un problema per Amedeo Goria. Quest’ultimo ha 67 anni mentre Soleil Sorge appena 27. Ben 40 anni di differenza che non hanno turbato in alcun modo Goria, che al Grande Fratello Vip ha flirtato pure con la mitica Gatta Nera Ainetth Stephens.

Come reagirà Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria, a queste dichiarazioni? I due hanno continuato a frequentarsi nonostante le incomprensioni sorte durante la permanenza del conduttore nella Casa più spiata d’Italia. Goria non ha apprezzato la gravidanza isterica della modella moldava e gli attacchi alla figlia Guenda.

In una recente intervista radiofonica Amedeo Goria ha commentato il flirt tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’ex gieffino ha parlato di chimica intellettuale tra i due e non ha esitato a complimentarsi con l’ex cognata di Belen Rodriguez. Secondo Amedeo, inoltre, Alex e Soleil e sono accomunati dallo stesso egocentrismo e dalle stesse manie di protagonismo.

Chi è la fidanzata di Amedeo Goria

Vera Miales ha 36 anni ed è diventata nota agli appassionati di gossip per via della sua relazione con Amedeo Goria, che va avanti da qualche mese. Vera lavora saltuariamente come modella ma ogni mattina si alza alle sei per andare a lavorare nel bar-tabaccheria che gestisce insieme alla madre. La Miales non è mai stata sposata e non ha figli anche se ha ammesso di aver subito in passato un aborto spontaneo.