Grande Fratello Vip: Gianmaria Antinolfi lascia il programma con Soleil

Tra critiche e buoni ascolti tv continua ad andare in onda su Canale 5 la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alcuni concorrenti, però, cominciano ad accusare una certa stanchezza, soprattutto chi è chiuso nel bunker di Cinecittà dallo scorso settembre. Nelle ultime ore Gianmaria Antinolfi ha comunicato agli altri concorrenti che sta per abbandonare il gioco.

Chiacchierando con Jessica Selassié l’ex flirt di Belen Rodriguez si è detto stufo del GF Vip e pronto ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia. “Andrò via tra dieci giorni, non ce la faccio più”, ha spiegato Gianmaria Antinolfi, rivelando così la data precisa della sua uscita che sarà il prossimo dieci gennaio. Un lunedì, giorno abituale della messa in onda della trasmissione guidata da Alfonso Signorini.

L’addio di Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo

A quanto pare con Gianmaria Antinolfi lascerà il Grande Fratello Vip anche Soleil Sorge. “Pure lei vuole andare via”, ha spifferato Jessica, non svelando però ulteriori dettagli. Nessuna data nel caso dell’influencer italo-americana, considerata da molti la vincitrice morale di questa sesta edizione. Sta per dire addio al reality show inoltre Manuel Bortuzzo: il nuotatore ha annunciato che andrà via tra il 14 e il 17 gennaio.

“Io me ne vado o il 14 o il 17 gennaio, pensavate che restavo fino a marzo? No!”, ha spiegato Manuel Bortuzzo durante una chiacchierata con Katia Ricciarelli e Carmen Russo. In realtà lo sportivo doveva andare via già a dicembre, insieme all’amico Aldo Montano, ma poi ha cambiato idea per amore di Lucrezia Selassié. Ora, a due mesi dalla puntata finale, Manuel ha optato per un passo indietro.

Le new entry di gennaio al Grande Fratello Vip

Intanto due nuovi concorrenti stanno per entrare al Grande Fratello Vip 2021: Delia Duran e Kabir Bedi. La prima è la “moglie” di Alex Belli e ha movimentato le dinamiche della prima parte della trasmissione con la sua gelosia nei confronti di Soleil Sorge.

Il secondo è un attore indiano, diventato popolare negli anni Settanta grazie al ruolo di Sandokan. Per il 75enne si tratta del secondo reality show nella sua carriera dopo l’Isola dei Famosi, dove si è classificato al secondo posto dietro lo spagnolo Sergio Muniz.