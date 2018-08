Grande Fratello Vip, Fabio Basile fuori cast: FederJudo e Esercito non vogliono

Grande Fratello Vip, Fabio Basile non ci sarà: FederJudo e l’Esercito sono contrari a questa partecipazione

Fabio Basile non andrà al Grande Fratello Vip, contrariamente a quanto annunciato qualche giorno fa sulle pagine del settimanale Spy. Secondo quanto rivela La Repubblica, la FederJudo e l’Esercito italiano (il judoka è Caporal Maggiore) sono contrari alla partecipazione dello sportivo al reality show condotto da Ilary Blasi. Per i due organismi un coinvolgimento del genere da parte di Basile nel reality show sarebbe troppo. Ben diverso è stato il discorso per Ballando con le Stelle: qualche anno fa Fabio ha partecipato senza problemi al varietà di Milly Carlucci, riuscendo ad ottenere pure il secondo posto in coppia con la ballerina Anastasia Kuzmina. A quanto pare il lottatore non ha però apprezzato questo veto imposto e sta facendo il possibile per far cambiare idea a chi di dovere. Soprattutto perché il giovane perderebbe in questo modo un ricco cachet: si parla di un compenso di 90 mila euro per prendere parte al format di Canale 5. Come andrà a finire?

Chi non sarà nel cast della terza edizione del Grande Fratello Vip

Intanto negli ultimi giorni sono arrivate due smentite importanti. Quelle di Barbara De Rossi e Miriana Trevisan. L’attrice e la showgirl hanno chiarito che non faranno parte del cast della terza edizione del Grande Fratello Vip. Ha rifiutato un posto nella Casa più famosa di Italia anche Giovanni Ciacci. L’esperto di costume ha preferito restare a Detto Fatto dove, dopo l’addio di Caterina Balivo, avrà uno spazio maggiore. Non ci sarà posto neppure per Katherine Kelly Lang, la Brooke di Beautiful. L’attrice americana è concentrata sulle nuove puntate della soap opera e su un nuovo film che girerà prossimamente in Italia.

Chi ci sarà nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip

Chi farà dunque parte del cast? A quanto pare, salvo imprevisti dell’ultima ora: Francesco Monte, Sara Affi Fella, Giulia e Silvia Provvedi, Enrico Silvestrin, Ivan Cattaneo. Il Grande Fratello Vip 2018 inizierà lunedì 24 settembre.