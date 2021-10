Grande Fratello Vip: ecco quando entrano i due nuovi concorrenti

By

New entry al Grande Fratello Vip 2021. Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sono state confermate da Alessandro Rosica, noto sui social network come Investigatore Social, che ha svelato anche quando avverranno questi due nuovi grossi. Di chi stiamo parlando? Di Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, e di Antonella Fiordelisi, ex fiamma di Francesco Chiofalo.

Il fidanzato di Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip

È solo questione di giorni: Alessandro Rossi sta per entrare al Grande Fratello Vip. Il ragazzo ha già fatto visita alla fidanzata Francesca Cipriani qualche tempo fa ma ora è pronto a diventare un concorrente pro tempore. Stando a quanto spifferato da Rosica, infatti, Rossi resterà solo per qualche settimana nel bunker di Cinecittà.

L’ingresso di Alessandro Rossi, a quanto pare, è previsto per venerdì 22 ottobre, nel corso della nuova puntata del programma Mediaset. Classe 1991, Alessandro Rossi è un costruttore edile e arredatore d’interni.

È diventato noto come compagno di Francesca Cipriani, conosciuta durante una cena con amici in comune. Rossi ha corteggiato a lungo Francesca fino a quando non è riuscito a conquistarla del tutto.

Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip

Sarà invece una concorrente del Grande Fratello Vip a tutti gli effetti Antonella Fiordelisi. Sembra che la sua entrata sia prevista per le prime settimane di novembre. L’ingresso dell’ex spadista 23enne è stato “spoilerato” pure da Sophie Codegoni, che agli altri concorrenti ha anticipato l’ingresso della modella e influencer.

L’ex tronista di Uomini e Donne è stata a cena con Antonella prima di entrare al Grande Fratello Vip e ha appreso dell’arrivo della Fiordelisi nel format di Canale 5. La Fiordelisi è stata vista di recente a Scherzi a parte ma nel suo curriculum ha delle partecipazioni anche a Temptation Island e Uomini e Donne.

Per due anni è stata legata a Francesco Chiofalo, il famoso Lenticchio di Temptation Island, ma in passato ha avuto dei flirt con Ignazio Moser e Gonzalo Higuain. Qualche mese fa è stata paparazza con Carlos Corona, il figlio diciottenne di Fabrizio e Nina Moric.