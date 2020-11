Grande Fratello Vip, diretta cambia drasticamente per il pubblico: la scelta

La produzione del reality, per via del peggioramento della situazione sanitaria in Italia, non potrà più rendere disponibile la fruizione del programma con la doppia regia: il comunicato ufficiale

Il coronavirus continua a diffondersi implacabilmente, rimodulando la vita degli italiani e spingendo interi settori a reinventarsi. La tv non fa eccezione e non la fa nemmeno il Grande Fratello Vip, giunto alla quinta edizione. Il reality, infatti, da ora in poi, non sarà più fruibile durante la diretta h24 con la doppia regia (gli spettatori fino ad adesso potevano scegliere due riprese differenti, vale a dire se seguire una situazione oppure un’altra all’interno della Casa più spiata d’Italia).

La decisione è stata presa dalla produzione del programma proprio a causa dell’emergenza sanitaria in atto. Con un comunicato diffuso via social, il GF Vip ha infatti reso noto che ha dovuto ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei suoi collaboratori. Per questo, almeno per il momento, la Regia 2 non sarà più disponibile né sul sito di Grande Fratello Vip, né su Mediaset Play. La Regia 1 e il Canale +1, invece, continueranno a funzionare regolarmente.

La nota, non appena è stata diffusa sui social, ha scatenato una cascata di commenti da parte degli spettatori. In tanti hanno avanzato delle richieste, invitando la produzione del reality ora a seguire più frequentemente le vicende di questo o quel personaggio. Non chiaro se la sospensione della seconda Regia 2 è definitiva oppure se il servizio sarà ripristinato nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.

Grande Fratello Vip 5, in arrivo Bettarini e Giulia Salemi

La trasmissione guidata da Alfonso Signorini proseguirà, salvo colpi di scena, almeno fino a febbraio 2021. A breve, nella prossima puntata in diretta in prima serata prevista per venerdì 6 novembre 2020, per rimpolpare il cast ci saranno due nuovi innesti. Vale a dire Stefano Bettarini e Giulia Salemi.

Sia l’influencer sia l’ex calciatore sono vecchie conoscenze del reality, avendovi già partecipato in passato. Bettarini potrebbe creare parecchie dinamiche. Noto il suo flirt con Dayane Mello, che ritroverà nella Casa. Troverà anche Elisabetta Gregoraci. Il gossip, in tempi passati, ha mormorato di una presunta liaison tra l’ex moglie di Briatore e l’ex marito della Ventura. Tuttavia, lo spiffero non ha mai avuto conferma. Chissà se emergeranno news sul tema con l’arrivo del ‘Betta’ nella Casa più spiata d’Italia.