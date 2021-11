Grande Fratello Vip, Clarissa sviene in bagno e scatta censura: come sta

Clarissa Selassié è svenuta al GF Vip 6 ma le immagini non sono andate in onda. Come sempre accade in questi casi, la regia è intervenuta ed è scattata la censura, ma i fan su Twitter non hanno gradito. Per molti infatti non ci sarebbe dovuta essere alcuna censura da parte della produzione perché non è successo nulla di male, nulla che turberebbe il pubblico. Può capitare di svenire e nessuno tra il pubblico si sarebbe risentito. In realtà la censura scatta più per tutela dei concorrenti: chi vorrebbe andare in onda davanti a un pubblico dopo essersi sentito male, dopo un malore? Insomma, si evita la spettacolarizzazione. Tuttavia è comprensibile che la pazienza del pubblico sia al limite visto che la censura ormai scatta per qualsiasi cosa si dica o si faccia.

Cosa è successo a Clarissa al GF Vip? Secondo una ricostruzione fatta dai fedeli della diretta su Twitter, la Selassié si sarebbe sentita male, ma si sarebbe ripresa subito dopo da sola. Più di qualcuno ha scritto che Clarissa sarebbe svenuta in bagno, era da sola, ma sarebbe riuscita a riprendersi e a uscire sulle sue gambe. A questo punto si sarebbe agitata e Manila l’avrebbe riportata in bagno. Anche Soleil è corsa in bagno appena ha sentito i lamenti di Clarissa. In un breve video che circola proprio su Twitter, si vede Soleil correre e nel frattempo la principessa urlare “Mi sento male”.

Non tutte le parole di Clarissa sono comprensibili in realtà, forse anche a causa della qualità del video, ma si intuisce la richiesta alle altre coinquiline di chiamare sua sorella Jessica. Prima di farlo però la Sorge ha voluto sincerarsi delle condizioni della ragazza, offrirle insomma un primo soccorso, poi è subito andata a chiamare Jessica lasciando Manila lì con la ragazza. Il bagno non è stato mai inquadrato, Soleil era nell’area beauty così come Katia Ricciarelli che si è molto spaventata. Avrebbe anche sentito un tonfo, pensando a una caduta.

In tutto ciò sembra chiara solo una cosa: Clarissa si è sentita male al GF Vip, ma come sta ora? A distanza di qualche ora dal malore in bagno, nella diretta si vede la principessa camminare per la Casa quindi dovrebbe stare meglio. Pare abbia anche riposato un po’ per riprendersi, inoltre qualcuno ha fatto notare che da giorni lamenterebbe un malessere.