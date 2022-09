Piccolo incidente nella Casa oggi, ancora una volta la porta in vetro che separa la veranda dal giardino è andata in frantumi

Piccolo ma grande spavento oggi al Grande Fratello Vip 7: Charlie Gnocchi ha rotto la porta vetrata. Non è la prima volta che succede e se ci saranno altre edizioni è probabile non sarà neanche l’ultima. Ma come ha fatto? Qualcuno sta scrivendo sul Web che Charlie si sia schiantato contro la porta: non è andata esattamente così. La versione è credibilissima perché chi ha seguito la diretta su Mediaset Extra avrà visto che nelle scorse settimane Charlie ha preso in pieno la vetrata. Quella porta ha fatto stampare la faccia di più concorrenti nelle varie edizioni, soprattutto nelle serate goliardiche. D’altronde è in vetro, per cui può succedere di non vederla.

Nel video diffuso su Twitter dai fan si vede la scena riflessa nello specchio in cucina. Nell’inquadratura c’è infatti Antonino Spinalbese alle prese con il taglio della pizza, ma la Casa del GF Vip è piena di specchi per far sì che le telecamere arrivino ovunque. Per questo nel riflesso si vede chiaramente cosa è successo alla vetrata del giardino: Charlie ha provato a chiuderla ma forse ha messo troppa forza. Sbattendo contro il binario, o contro un’altra vetrata, la porta è andata in frantumi.

C’è stato un bello spavento, anche perché il rumore è stato abbastanza forte. Qualcuno, probabilmente Elenoire Ferruzzi, ha urlato: “Oddio!”. C’è stato anche qualche urlo di paura sul momento, poi si sono accorti che nessuno si era fatto male e l’allarme è rientrato. Charlie Gnocchi ha rotto la vetrata della Casa, ma pare non sia stata colpa sua. Antonino ha subito discolpato il compagno di avventura dicendo che aveva già avvisato gli autori. Si può dedurre insomma che il vetro della porta fosse già rotto e che prendendo una botta, pure piccola, sia andato in frantumi. “Li avevo avvisati, non è colpa tua”, questo ha detto Antonino.

Il video di Charlie Gnocchi che spacca la vetrata ha fatto il giro del Web. Su Twitter i fan si sono divertiti ad assistere alla scena, ma cosa succederà adesso, resterà lì tutta rotta? Assolutamente no: il Grande Fratello Vip provvederà a sostituire la porta. Per farlo però chiuderà i concorrenti nella camera per un bel po’ di tempo…