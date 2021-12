Grande Fratello Vip: Bortuzzo va via (la data), Battaglia contro Signorini

Manuel Bortuzzo pronto a lasciare il Grande Fratello Vip. Intanto Imma Battaglia, compagna di Eva Grimaldi, si sfoga e va contro Alfonso Signorini, il demiurgo del reality show più spiato d’Italia. Per quel che riguarda il percorso del nuotatore triestino, lui stesso, a colloquio con Katia Ricciarelli e Carmen Russo, ha fatto sapere che a breve lascerà la dimora di Cinecittà. Il giovane ha reso noto il giorno esatto in cui ha intenzione di abbandonare il gioco per tornare alla sua vita ‘extra’ televisiva.

“Io me ne vado o il 14 o il 17 gennaio, pensavate che restavo fino a marzo? No!”. Così Bortuzzo, parlando con la soprano e con la moglie di Enzo Paolo Turchi. Il 14 è un venerdì, mentre il 17 è un lunedì, vale a dire due date non casuali. Infatti in quei giorni il GF Vip va in onda in prime time su Canale Cinque.

Le parole nette del nuotatore spingono a credere che a livello contrattuale lui possa lasciare il programma senza pagare penali. Nulla di certo, in tal senso. Solo ipotesi: molto probabile però che quando ha deciso di rimanere nella Casa più spiata d’Italia, nella trattativa con lo show, abbia inserito delle clausole che gli consentono di svincolarsi a gioco in corso.

Si ricorda inoltre che suo padre lo scorso novembre, nel corso di una chiacchierata con la stampa, aveva preventivato un’uscita anzitempo del figlio, spiegando che tra gli impegni che lo riguardano c’è la promozione del film sulla sua vita e l’allenamento per le prossime paralimpiadi.

Grande Fratello Vip, Imma Battaglia va contro Signorini

Capitolo Imma Battaglia: pochi giorni dopo l’entrata al Grande Fratello Vip di Eva Grimaldi, l’attivista si è scagliata contro Katia Ricciarelli, accusandola con parole pesanti. Bullismo, nonnismo e misoginia: questi i termini con cui l’attivista ha descritto la soprano dopo che quest’ultima ha avuto uno scontro con la sua compagna. La Battaglia si era inoltre augurata che Alfonso Signorini affrontasse l’argomento in puntata, cosa che non è accaduta.

Intervistata nelle scorse ore a Casa Chi, Imma è tornata sul tema, ribadendo di aver “visto cose spiacevoli” in riferimento al diverbio innescatosi tra l’ex di Pippo Baudo e l’ex di Gabriel Garko. “La reazione della Ricciarelli è stata ‘io non devo fermarmi, se continui ti butto in piscina’. Poi ha continuato a straparlare”, ha aggiunto la Battaglia, ricordando la lite relativa alla spesa in cui sono incappate le due inquiline.

“Ho visto che Eva si è bloccata – ha proseguito Imma -, la conosco, è rimasta ferita da quell’attacco di Katia. Sono già contenta che non ha pianto. Poi il proseguo è stato bruttissimo. Perché Katia si è messa a parlare con Miriana e comincia a dire ‘ma vada via el c…l’. Non contenta ha detto che in quanto Eva è appena arrivata deve rispettare le regole, punto e basta“.

E ancora:

“Con dei modi e toni davvero poco belli. Sono rimasta basita, guardavo e non ci potevo credere. Quello che non mi piace è la disattenzione verso il linguaggio parlato e non. Sono stati gravi anche i toni con cui Katia ha espresso il suo disappunto. Dovrebbero stare attenti ai modi e al linguaggio. Ok che il GF Vip è anche trash e volgarità, ma serve un limite. Se un uomo avesse utilizzato certe espressioni verso Eva, io sono certa che si sarebbero levati scudi infiniti e che forse sarebbe stato espulso”.

L’attivista è stata un fiume in piena: “Noi tutti assistiamo ad una violenza inaudita sulle donne. Quindi una violenza di una donna su un’altra donna non deve passare inosservata. Perché addirittura aggrava la situazione”. Imma è quindi tornata ad accusare la soprano di aver manifestato atteggiamenti da bulla e misogini: “Se una donna dice ‘str…a’ a un’altra donna, fa nonnismo e bullismo e misoginia e lancia il messaggio che qualsiasi uomo può farlo tranquillamente”.

La Battaglia ha voluto precisare di non voler difendere Eva Grimaldi perché con lei ha una relazione ma per il fatto che “in generale prende la difesa delle donne”. In prima serata Signorini ha preferito dedicare spazio ad altri temi. La questione ha provocato della delusione in Imma: “Quando trovo che gli atteggiamenti in uno show siano diseducativi non posso fare a meno che dirlo. Mi aspettavo che se ne parlasse e sono delusa. Quando si è in video dobbiamo stare attenti e dare l’esempio“.

Infine ha concluso ‘picchiando’ duro sempre sulla Riciarelli. Secondo l’attivista, Katia ha pregiudizi su Eva: “Se ha pregiudizi per l’orientamento di Eva? Sì lo penso, non ne sono certa, ma lo credo. Tante persone che la conoscono in casa non hanno aperto questo dibattito. Quindi sono convinta che ci sia in loro dell’omofobia interiorizzata. E voglio dire che l’età di Katia non la giustifica. Ho una madre di 90 anni e con lei posso parlare di tutto”.