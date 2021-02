Le anticipazioni del Grande Fratello Vip 5 per stasera hanno annunciato una scelta molto importante dei finalisti. Nel comunicato per la puntata di lunedì 22 febbraio 2021 si parla infatti di una scelta difficilissima che dovranno fare Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Sono loro i tre finalisti di questa edizione, in attesa di scoprire i prossimi. Manca una settimana alla fine di questa interminabile quinta edizione del GF Vip, tra oggi e venerdì prossimo il pubblico voterà tutti i finalisti rimanenti. Non si sa quanti posti ci sono in finale e quindi se il pubblico potrà sceglierne altri due o altri tre. Forse la scelta dei finalisti di stasera è legata proprio al quarto finalista? Oppure alla prossima eliminazione?

Non si sa a cosa è legata la scelta difficile dei finalisti, ma con l’eliminazione di stasera rimarranno in sette nella Casa. Magari i tre finalisti dovranno scegliere un concorrente ciascuno da salvare? Le ipotesi in ballo possono essere diverse ora come ora, ma gli autori del Grande Fratello Vip sanno essere imprevedibili. Per cui inutile fantasticare, ogni previsione potrebbe essere stravolta stasera. Le anticipazioni del GF Vip non aggiungono altro a proposito di questa scelta, per cui si scoprirà tutto questa sera con Alfonso Signorini.

Durante la puntata si parlerà anche delle Rosmello, o Ex Rosmello come ormai le chiamano il loro fandom. O ex fandom. Da quando Rosalinda Cannavò si è avvicinata ad Andrea Zenga, le Rosmello si sono schierate dalla parte di Dayane. Questo perché i fan speravano che nascesse una relazione amorosa tra le due, hanno iniziato a supportarle per questo e vedevano un amore e non un’amicizia tra Rosalinda e Dayane. Quindi hanno vissuto come un tradimento l’avvicinarsi a Zenga. Le due concorrenti comunque hanno avuto un chiarimento negli ultimi giorni, quindi Alfonso ne parlerà insieme a loro stasera.

Chi sarà l’eliminato al GF Vip stasera 22 febbraio? Al televoto ci sono Stefania Orlando, Samantha De Grenet e Andrea Zenga. I sondaggi sul Web danno in svantaggio proprio Zenga. Nello scorso televoto tra Andrea e Samanta con Maria Teresa Ruta, Samantha ha ricevuto più voti di Zenga quindi in teoria potrebbe ripetersi la cosa in questo televoto. Tuttavia Zenga potrebbe aver conquistato altri voti proprio grazie alla relazione con Rosalinda. Stefania risulta la più votata nei sondaggi, quindi dovrebbe essere salva: l’uscita della Ruta però non fa stare tranquille le Viperelle in attesa del verdetto.