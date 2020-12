Grande Fratello Vip anticipazioni stasera: il meno votato e cosa succederà

Stasera torna il Grande Fratello Vip 5 con una nuova puntata: cosa succederà? Le anticipazioni sulla puntata del 14 dicembre 2020 annunciano qualche scintilla. Non forse fuochi e fiamme, ma qualche miccia potrebbe accendersi con delle clip giuste. Nel comunicato infatti si parla di un momento dedicato a Cristiano Malgioglio. E viene descritto come istrionico ma anche “inciucione”: Malgioglio in effetti è stato al centro di alcune dinamiche negli ultimi giorni e se ne parlerà. Ha portato sì una ventata di freschezza e leggerezza, ma a volte alcuni suoi discorsi e alcuni suoi modi di fare non piacciono al pubblico. Un pubblico forse diverso rispetto a quello della seconda edizione, in cui Malgioglio veniva accettato in ogni sua sfaccettatura. O quasi.

Quindi ci sarà un blocco dedicato a Cristiano e alle dinamiche che ha scatenato, magari anche un crollo emotivo di Giulia Salemi ieri. Si parlerà anche dei primi giorni nella Casa dei tre nuovi concorrenti, che non se ne sono stati totalmente in disparte. Filippo Nardi è già entrato nelle grazie del pubblico e forse della Casa stessa. Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini invece hanno creato qualche malumore sia tra i concorrenti sia tra gli utenti Twitter che seguono la diretta su Mediaset Extra. La De Grenet è entrata nella Casa con l’intenzione di pulirla da cima a fondo, quasi come se fino al suo ingresso la Casa non fosse pulita abbastanza. E questo non è andato giù a qualche vecchio concorrente.

Sonia invece si è scontrata non solo con Tommaso Zorzi dopo la puntata di venerdì, e di sicuro se ne parlerà stasera. Ma la Lorenzini ha avuto uno screzio anche con Giulia ieri sera, insomma non ha passato dei giorni tranquillissimi. Di sicuro i dissapori tra Sonia e Tommaso saranno al centro del dibattito nella puntata di stasera. Ma non finisce qui, perché anche Maria Teresa ha avuto un crollo dopo la nomination. A Tommaso infatti ha confessato di sentirsi sola al GF Vip 5 ed è scoppiata in lacrime. Si è sentita esclusa dal gruppo insomma e anche questo sarà argomento di puntata. Ci saranno anche sorprese ed emozioni, ma chi sarà il Vip meno votato?

Al televoto ci sono tre concorrenti molto forti: Dayane Mello, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli. Sarà una battaglia all’ultimo voto, difficile fare previsioni su rimarrà in nomination per venerdì prossimo. Alcuni sondaggi danno in svantaggio Dayane, ma i precedenti esiti del televoto hanno riservato sorprese sulla modella.