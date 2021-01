Grande Fratello Vip: Alda D’Eusanio nuova concorrente (con pappagallo)

By

New entry nel reality show di Canale 5 dopo il recente allungamento imposto da Mediaset

Ennesimo colpo di scena alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Secondo quanto rivelato da Dagospia sta per entrare in gioco una nuova concorrente. Venerdì 29 gennaio farà il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia Alda D’Eusanio. Un ingresso che nessuno si aspettava visto che manca poco più di un mese alla fine della trasmissione. Ma sembra che Alfonso Signorini e company vogliano creare nuove e stimolanti dinamiche.

Stando a quanto spifferato dal portale di Roberto D’Agostino Alda D’Eusanio non entrerà da sola al Grande Fratello Vip ma molto probabilmente con il suo amato pappagallo Giorgio che qualche anno fa le ha salvato la vita. Dopo la morte del marito Alda è entrata in depressione, non mangiava più e pesava poco più di 34 chili.

Un giorno la D’Eusanio è entrata in un negozio di animali e ha visto questo pappagallo tutto pelle e ossa che, proprio come lei, stava attraversando un momento difficile. Secondo il venditore di animali anche la povera creatura stava elaborando un grande lutto ed era praticamente nella stessa situazione di Alda.

La giornalista e conduttrice ha deciso di portare a casa l’animale e da allora i due sono diventati inseparabili. Insieme hanno ripreso a vivere e sono davvero molto legati. Da qui la probabile scelta di Alda di non mollare Giorgio neppure per la sua avventura al Grande Fratello Vip che non sarà particolarmente lunga.

Contrariamente a quanto stabilito qualche mese fa la finale del Grande Fratello Vip non andrà più in onda l’8 febbraio. Alfonso Signorini ha assicurato che il programma finirà entro la fine del mese ma Mediaset non ha ancora scelto una data precisa. Molto probabilmente vuole prima attendere i risultati della nuova sfida con Milly Carlucci.

Dal prossimo 29 gennaio il Grande Fratello Vip tornerà in onda con il doppio appuntamento e per il secondo anno consecutivo si scontrerà con Il Cantante Mascherato. Se riuscirà a contrastare lo show di Rai Uno molto probabilmente la finale verrà programmata per venerdì 26 febbraio. In caso contrario potrebbe essere anticipata a lunedì 22 febbraio.